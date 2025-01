I Carabinieri smantellano una rete di spaccio di droga nel tortonese.

Contrastare la diffusione delle droghe sui territori è tra i principali obiettivi dei carabinieri. Avviene anche nel tortonese dove, il monitoraggio quotidiano e il recupero di piccole quantità di stupefacente da parte delle Stazioni e del Radiomobile della Compagnia di Tortona hanno permesso all’Aliquota Operativa di strutturare un’attività di indagine con servizi di osservazione, controllo e pedinamento nelle zone di Castelnuovo, Pontecurone, Sale e Tortona, documentando un’attività di spaccio che ha portato la Procura di Alessandria a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 26enne del pavese e di un 46enne, entrambi domiciliati a Castelnuovo Scrivia.

Il 46enne operava prevalentemente a Castelnuovo, nei pressi del campo sportivo e nelle zone prossime al cavalcavia che porta nelle campagne adiacenti al centro cittadino, destando allarme fra i cittadini, che hanno segnalato ai carabinieri la presenza di movimenti sospetti.

Il 26enne, già arrestato all’inizio dell’anno per spaccio di cocaina in flagranza con 40 dosi pronte alla cessione, aveva invece un ruolo itinerante, che lo portava a coprire Pontecurone, Sale e Tortona con consegne a domicilio.

Fondamentale l’intercettazione delle utenze degli spacciatori, utilizzate con disinvoltura, forse nella presunzione di non essere monitorati, come al contrario stava avvenendo. I Carabinieri hanno fatto emergere un quotidiano traffico di droga articolato su diverse decine di contatti e consegne di dosi a consumatori fra i 20 e i 30 anni.

Solo negli ultimi tre mesi coperti dalle indagini dei Carabinieri, i due pusher hanno ceduto circa un chilo di droga, tra eroina e cocaina, generando un giro di affari da 30mila euro, con un tariffario da 100 euro/grammo per la cocaina e 20 euro/grammo per l’eroina.