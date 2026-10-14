Il Premio Torre d’Oro alla Marenzana: una storia di visione, crescita e valori

Va alla Marenzana Spa (MRZ Group) la Torre d’Oro 2026. Il prestigioso riconoscimento cittadino, istituito dal Centro Studi “In Novitate” ODV e giunto quest’anno alla quarantunesima edizione, celebra ancora una volta una realtà novese capace di distinguersi per il proprio contributo concreto allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità. La cerimonia pubblica si terrà sabato 17 ottobre alle 10.30 al Museo dei Campionissimi, promossa con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Novi Ligure. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Rocchino Muliere e con la presentazione di Fabrizio Scarsi, focalizzata su un progetto sviluppato in sinergia con gli istituti scolastici del territorio per trasmettere alle nuove generazioni il valore e l’importanza della cultura d’impresa. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo sotto la conduzione del giornalista Luca Ubaldeschi, che coordinerà gli interventi di Enrico Bussalino, Massimiliano Nannini e Matteo Campora, chiamati ad approfondire il ruolo trainante delle imprese virtuose per il tessuto locale e nazionale.

La storia di Marenzana è una tipica, straordinaria parabola del capitalismo familiare italiano nato durante gli anni del miracolo economico, ma con radici internazionali. Tutto ebbe inizio nel 1959, quando Armando F. Marenzana rientrò in Italia dopo undici anni trascorsi in Venezuela, dove aveva lavorato alle grandi infrastrutture viarie partecipando, per conto del governo locale, alla costruzione di un tratto della celebre Transamazzonica. Forte di quell’esperienza, Armando avviò a Novi Ligure un’attività artigianale di trasporti con pochi mezzi, specializzandosi inizialmente nel comparto petrolifero per poi ampliare il raggio d’azione alla chimica di base e al petrolchimico. Negli anni del boom, tra gli anni Settanta e Ottanta, un contributo decisivo allo sviluppo commerciale giunse dalla moglie del fondatore, Ada Sterpi, abile nel costruire relazioni solide e acquisire commesse per colossi industriali del calibro di Montedison, Enichem, Roloil e Mira Lanza. Il 1984 ha segnato una nuova fase con l’ingresso in azienda del figlio Alberto Marenzana, oggi azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sotto la sua guida, la società ha saputo anticipare le trasformazioni del mercato: nel 1993 è stata tra le prime in Italia a conseguire la certificazione di qualità ISO 9001 e l’anno seguente è stata scelta dal CEFIC per il progetto pilota SQAS. Divenuta Società per Azioni nel 1997, Marenzana ha varcato i confini nazionali aprendo filiali all’estero, siglando partnership strategiche e partecipando, nel 1999, alla fondazione di ECTA. Con l’inizio degli anni Duemila, l’azienda ha compiuto un ulteriore salto di qualità, superando l’impostazione padronale tradizionale per adottare un compiuto assetto manageriale basato su massicci investimenti nelle risorse umane e nella formazione.

Oggi la Marenzana rappresenta un modello d’impresa capace di coniugare competitività internazionale e radicamento locale. Al cuore di questa filosofia risiede il proprio Codice Etico, inteso come una vera e propria “Carta Costituzionale” aziendale che fissa diritti, doveri e responsabilità etico-sociali condivise da dipendenti, management e fornitori. Un’eccellenza contemporanea che, pur guardando alle sfide globali, continua a portare avanti con coerenza i valori e lo spirito laborioso delle sue origini novesi.