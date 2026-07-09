Rifiuti abbandonati nella stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia (immagine di repertorio)

Il Comune di Serravalle Scrivia ha nominato due ispettori ambientali incaricati di combattere in particolare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sono due dipendenti di Gestione Ambiente, società incaricata della raccolta rifiuti: Enrico Campi, residente a Tortona, e Vittorio Panizza, di Novi Ligure. Entrambi “sono stati adeguatamente formati in relazione alla normativa in materia di sanzioni amministrative e alla raccolta dei rifiuti e sulle nozioni di diritto e procedura penale”, secondo quanto comunicato da Gestione Ambiente.

I due ispettori potranno segnalare alla polizia municipale l’abbandono di rifiuti o altre irregolarità come, tra l’altro, il mancato rispetto degli orari di conferimento, la mancata rimozione delle deiezioni animali: spetta infatti solo ai vigili la possibilità di accertare gli illeciti e comminare sanzioni.

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