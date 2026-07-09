Il Comune di Serravalle Scrivia ha nominato due ispettori ambientali incaricati di combattere in particolare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sono due dipendenti di Gestione Ambiente, società incaricata della raccolta rifiuti: Enrico Campi, residente a Tortona, e Vittorio Panizza, di Novi Ligure. Entrambi “sono stati adeguatamente formati in relazione alla normativa in materia di sanzioni amministrative e alla raccolta dei rifiuti e sulle nozioni di diritto e procedura penale”, secondo quanto comunicato da Gestione Ambiente.

I due ispettori potranno segnalare alla polizia municipale l’abbandono di rifiuti o altre irregolarità come, tra l’altro, il mancato rispetto degli orari di conferimento, la mancata rimozione delle deiezioni animali: spetta infatti solo ai vigili la possibilità di accertare gli illeciti e comminare sanzioni.