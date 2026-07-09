Sarvego Festival. Sentieri inattesi e il valore di perdersi

Esplorare strade non battute, accettare l’imprevisto e riscoprire la bellezza di perdersi per poi ritrovarsi, arricchiti da nuove storie. È questo il cuore dell’appuntamento culturale della rassegna Sarvego Festival 2026, in programma per sabato 11 luglio, alle 17.00, ad Albera Ligure. Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie, pensato come un’immersione, guidato guidato dal filo conduttore della lettura, della natura e della creatività pura, pensato per riscoprire la bellezza della curiosità e il potere generativo dell’immaginazione. Protagonista e guida dell’evento sarà Michela Nodari, scrittrice ed educatrice. La cifra stilistica e professionale di Nodari risiede proprio nella sua capacità di intrecciare la pratica pedagogica con un contatto viscerale e diretto con l’ambiente naturale. Da anni l’autrice trasforma la terra, i boschi e l’osservazione del paesaggio in narrazioni capaci di stimolare nei più piccoli la curiosità, la crescita emotiva e una fervida immaginazione. Il fulcro dell’incontro sarà la lettura animata dell’albo illustrato “Forse non tutti sanno che…”, pubblicato da Kite Edizioni e impreziosito dai disegni di Matilde Tacchini. L’opera narra le vicende di una cicogna decisamente fuori dal comune che, al momento di spiccare il volo migratorio, sceglie deliberatamente di non seguire la rotta prestabilita dallo stormo. Optando per percorsi alternativi e meno scontati, la protagonista scoprirà che la vera ricchezza risiede negli incontri imprevedibili e nelle deviazioni di percorso, capaci di regalare le esperienze più preziose della vita.

Attraverso la delicatezza del racconto, l’autrice si propone di lanciare una provocazione educativa sia ai bambini che agli adulti, invitando il pubblico a riflettere sull’importanza della libertà di esplorazione e sulla necessità di recuperare uno sguardo puro e rinnovato sul mondo circostante. La giornata non si esaurirà con il solo ascolto. Subito dopo la lettura, i temi della libertà e della scoperta prenderanno forma concreta grazie a un laboratorio creativo dinamico. Grandi e piccoli avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona le suggestioni evocate dall’albo illustrato, collaborando e mettendo in gioco la propria fantasia in un contesto collettivo di condivisione e gioco.

Info e iscrizioni: L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutte le famiglie con bambini. Tuttavia, per garantire una gestione ottimale degli spazi e dei materiali didattici, è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite il Modulo di iscrizione online