A Gavi il 24 e 25 maggio gli elettori potranno votare solo un candidato, il sindaco uscente Carlo Massa. Oggi, 25 aprile, alle 12, è scaduto il termine per la presentazione delle liste e negli uffici al piano terra del municipio è stata presentata solo la lista “SiAmoGavi”, guidata da Massa, che ora potrà portare avanti i tanti progetti avviati in questo primo mandato.

L’opposizione non ha depositato nessuna candidatura. In queste settimane aveva tentato di ripresentare l’ex sindaca Nicoletta Albano e aveva valutato anche altri nomi della minoranza uscente ma alla fine non è riuscita a raccogliere nemmeno i 7 candidati, numero minimo, per presentare la lista. Probabilmente hanno inciso i guai giudiziari della Albano, che a breve dovrà affrontare il processo di appello a Torino per la vicenda delle dimissioni della ex sindaca Rita Semino e per i rimborsi ottenuti dal Comune durante i suoi numerosi mandati.