L’unica lista che si presenterà alle elezioni comunali di fine maggio a Gavi è “SiAmoGavi”, guidata dal sindaco uscente Carlo Massa. Sei componenti fanno già parte della squadra che nel 2020 aveva stravinto la sfida contro Nicoletta Albano. Rispetto all’epoca sono rimasti fuori Monica Dameri e il vicesindaco Valerio Alfonso, entrato in contrasto con la maggioranza dopo poco tempo dalla vittoria di sei anni fa e che lo scorso anno aveva cercato di formare una sua lista in vista delle elezioni di quest’anno, senza essere escluso dalla giunta. Rita Semino è invece nel frattempo deceduta.

I nomi: Gianluca Griffò è capogruppo di maggioranza; Carla Rosa Poggi è assessore come Mario Compareti e Francesca Regoli; Davide Persegona e Alberto Gastaldo sono consiglieri comunali. I volti nuovi sono Silvia Debenedetti, Renato Zunino, Lorenzo Rabbia, Dino Serratore, Amedeo Bricola e Andrea Dall’ara.

La campagna elettorale, che si preannunciava “calda” dopo il volantino diffuso dall’opposizione a fine marzo con duri attacchi all’amministrazione comunale, sarà per forza di cose tranquilla.