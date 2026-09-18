Ex Ilva, allarme per il polo novese: produzione a rischio entro l’autunno. 

Lo spettro della chiusura anticipata piomba sullo stabilimento ex Ilva di Novi Ligure. La produzione potrebbe fermarsi definitivamente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre se venissero confermati i provvedimenti della Corte d’Appello e della Cassazione relativi al blocco dell’area a caldo. È quanto emerso dal vertice convocato tra il sindaco Rocchino Muliere, i rappresentanti dei sindacati di categoria e la RSU di fabbrica per tracciare il punto sulla tenuta del polo industriale. Una crisi a catena che rischia di paralizzare l’intero asse siderurgico del Nord-Ovest, mentre i riflettori delle trattative nazionali rimangono puntati quasi esclusivamente sulle vicende di Taranto. La risposta istituzionale punta ora a fare fronte comune lungo la direttrice piemontese-ligure. Muliere ha annunciato che chiederà con urgenza al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la convocazione di un tavolo di crisi regionale allargato alle istituzioni e alle parti sociali di Genova, in virtù della dipendenza operativa tra i due stabilimenti.

L’obiettivo strategico è forzare la mano dell’esecutivo: utilizzare la sponda delle Regioni per ottenere l’integrazione immediata e plenaria di Novi Ligure e Genova nel tavolo ministeriale guidato da Palazzo Chigi. «Quello che è emerso è un quadro drammatico, che non può essere affrontato lasciando Novi Ligure e Genova fuori dal confronto nazionale», ha dichiarato Muliere. «Novi non può essere considerata una questione secondaria: il futuro dello stabilimento riguarda direttamente centinaia di lavoratori e ha ricadute pesanti sull’intero territorio. Chiederemo alla Regione di farsi parte attiva verso il Governo affinché si lavori a una soluzione unitaria capace di garantire la continuità produttiva e occupazionale».