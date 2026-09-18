Percorso a ostacoli lungo la strada della Castagnola, a Fraconalto, con tre cantieri e altrettanti semafori in pochi chilometri. Dopo una lunga attesa, i lavori sembrano essere iniziati da parte del Cociv, il consorzio che sta costruendo il Terzo valico e che si occupa anche della strada 163, allargata un decennio fa in molti tratti su richiesta della Provincia per il transito dei camion dei cantieri dell’alta capacità. La provinciale è ancora affidata al consorzio, che deve sistemare le tre frane, non si sa provocate anche dai mezzi pesanti del Terzo valico.

Il cantiere più grande si trova vicino a località Pian dei Grilli: il fondo stradale ha ceduto verso valle per diverse decine di metri già nel 2024 e il senso alternato con i semafori è presente da circa un anno. Nelle scorse settimane è finalmente iniziata la costruzione di una strada provvisoria a senso unico sotto la provinciale, sulla quale sono previste palificazioni per sostenere la strada. Nella parte sottostante, invece, saranno costruiti muri di sostegno con la tecnica delle terre armate. I tempi dei lavori non sono noti.

Verso Voltaggio, nei pressi di cascina Crocco, secondo il sindaco di Fraconalto, Francesco Di Vanni, il Cociv ha costruito la fondazione nella parte di strada in frana e si attende l’asfaltatura. Infine, già nel versante verso la valle Scrivia, non lontano da località Casazze, il terzo cantiere per un altro cedimento della strada, in piena curva.

Percorrere la strada di collegamento tra Val Lemme e Valle Scrivia è diventata una scommessa soprattutto per i tempi dei semafori e dei cantieri.