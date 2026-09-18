Scuola “Martiri della Benedicta”: impianti idraulici rinnovati

Rientro in classe all’insegna della sicurezza e dell’efficienza per gli alunni e il personale della scuola primaria “Martiri della Benedicta”. Si sono infatti conclusi puntualmente i lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti idraulici a servizio del plesso scolastico novese, consentendo la riapertura dei cancelli senza alcun intralcio per l’avvio delle lezioni. L’opera ha richiesto un investimento complessivo di 93.280 euro, stanziati per risolvere alcune criticità strutturali e garantire standard elevati in termini di igiene e prevenzione. Nel dettaglio, il cantiere ha visto il completo rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria, dell’acqua fredda e della relativa linea di ricircolo, collegando la centrale termica a tutte le utenze dell’edificio. Parallelamente, un capitolo fondamentale ha riguardato la sicurezza, con il totale adeguamento dell’impianto antincendio.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale per il rispetto del cronoprogramma estivo: «Si tratta di un intervento importante perché riguarda impianti fondamentali per il corretto funzionamento e la sicurezza della scuola – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Simone Tedeschi –. Siamo riusciti a completare i lavori per l’inizio del nuovo anno scolastico, garantendo così agli studenti e al personale un edificio pienamente funzionale e dotato di impianti adeguati». Grazie a questo intervento, la primaria di Novi Ligure può contare su una struttura più moderna ed efficiente, a conferma dell’attenzione rivolta alla cura e alla manutenzione del patrimonio scolastico cittadino.