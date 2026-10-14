AGGIORNAMENTO:

“Il ministro Urso ha annunciato oggi alla Camera che saranno acquistate brame e coil per garantire la continuità degli impianti di Taranto (a freddo), Genova e Novi Ligure. Una soluzione “ponte” che in molti, a cominciare dal sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, avevano prospettato da tempo, senza avere risposte concrete. Ci attendiamo ora che alle parole seguano i fatti affinché non ci si arrenda all’idea della chiusura dell’ex Ilva”

Lo scrive fa sapere il deputato Federico Fornaro (Partito Democratico).

Dopo lo sciopero e il corteo dell’altro giorno, i sindacati provinciali Fim, Fiom e

Uilm e le rappresentanze sindacali unite dell’ex Ilva di Novi Ligure hanno proclamato altri due giorni di astensione dal lavoro dalle 22 di oggi, 14 ottobre, fino alle 22 del 16 ottobre. Il motivo, spiegano, sono “le mancate risposte da parte del Governo in merito

alle richieste sindacali legate alla pesante e drammatica situazione che

versa il gruppo siderurgico”.

Domani, 15 ottobre, alle 8 partirà un corteo dalla stazione ferroviaria di Alessandria verso la Prefettura, “dove chiederemo – aggiungono i sindacati – di essere ricevuti per esporre le nostre preoccupazioni e rivendicare le necessarie azioni per fronteggiare questa pesante

emergenza che interessa il nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex Ilva, a difesa dell’occupazione e della tenuta sociale del territorio”.