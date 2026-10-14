AGGIORNAMENTO:
Dopo lo sciopero e il corteo dell’altro giorno, i sindacati provinciali Fim, Fiom e
Uilm e le rappresentanze sindacali unite dell’ex Ilva di Novi Ligure hanno proclamato altri due giorni di astensione dal lavoro dalle 22 di oggi, 14 ottobre, fino alle 22 del 16 ottobre. Il motivo, spiegano, sono “le mancate risposte da parte del Governo in merito
alle richieste sindacali legate alla pesante e drammatica situazione che
versa il gruppo siderurgico”.
Domani, 15 ottobre, alle 8 partirà un corteo dalla stazione ferroviaria di Alessandria verso la Prefettura, “dove chiederemo – aggiungono i sindacati – di essere ricevuti per esporre le nostre preoccupazioni e rivendicare le necessarie azioni per fronteggiare questa pesante
emergenza che interessa il nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex Ilva, a difesa dell’occupazione e della tenuta sociale del territorio”.