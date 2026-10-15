Costi che salgono a dismisura, tempi di conclusione dei lavori sempre più indefiniti e ora la cassa integrazione per i primi 300 operai con il blocco di due cantieri fondamentali come Radimero (Arquata) e Val Lemme (Voltaggio). Il Terzo valico va in tilt e in tutto questo il grande assente risulta essere il commissario straordinario Calogero Mauceri, in silenzio sulla grave situazione della discussa Grande opera ma che doveva, secondo le richieste del Consiglio comunale di Novi Ligure, anche rispondere all’assemblea novese delle sue parole all’inizio del 2025, a Genova, a proposito della morte dell’operaio Salvatore Cucè, avvenuta il 6 febbraio 2023 proprio nel cantiere di Voltaggio. Un anno e mezzo fa, mentre le indagini era ancora in corso, Mauceri affermò a tal proposito: “L’inchiesta ha verificato che l’episodio è avvenuto per una sorta di contingenza dovuta forse alle operazioni messe in atto dagli operai”. In sostanza, era colpa delle maestranze se Cucè era morto e un suo collega era rimasto ferito da un’esplosione causata dalla presenza di gas. Oltretutto, nel processo che dovrebbe partire a breve ad Alessandria, dopo ben 44 mesi, i consulenti della Procura hanno stabilito che ci sono state gravi carenze nella sicurezza, tutt’altro che imputabili a Cucè e al collega.

Nel marzo dello scorso anno il consigliere novese di maggioranza Salvatore Campanile (Avs) aveva presentato in Consiglio una mozione per chiedere le dimissioni di Mauceri e il sindacato Fillea Cgil aveva auspicato l’approvazione del documento mozione poichè “perché in un paese dove ogni giorno si continua a morire sul lavoro, serve maggiore rispetto nei confronti delle vittime ma anche dei loro familiari e serve una forte presa di coscienza anche da parte della politica”. Invece, la mozione di Campanile era stata modificata con un atto che, pur condannando le parole del commissario, lo inviata solo più a presentarsi in Consiglio comunale per spiegare la sua posizione. Trascorso un anno e mezzo, si chiede Mario Bavastro (Legambiente Val Lemme), “che ne è della convocazione del commissario richiesta dalle forze politiche che siedono in Consiglio comunale a Novi? Sono certo – aggiunge con una punta di ironia – che lo abbiano convocato e che Mauceri non possa venire meno a un impegno del genere, soprattutto adesso che il processo finalmente sta per partire”.