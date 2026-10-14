“Il libro sul comodino”, apre la rassegna il vicesindaco Simone Tedeschi

Prende il via il terzo anno de “Il libro sul comodino”, l’apprezzata rassegna culturale novese che invita personalità del territorio a raccontarsi attraverso le pagine che più ne hanno segnato il percorso umano e professionale. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 15 ottobre alle 18.30, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66. Ospite di questo primo incontro sarà Simone Tedeschi. Volto noto della vita pubblica locale — già assessore dal 2009 al 2019 e dal 2023 vicesindaco di Novi Ligure —, Tedeschi mostrerà al pubblico un lato più intimo e intellettuale, lontano dalle formalità istituzionali. Laureato in Filosofia con un dottorato in Scienza politica, è anche docente scolastico e cofondatore della casa editrice indipendente Edizioni Epoké. Sposato con Carlotta e padre di tre figli, Tedeschi descrive la lettura come «uno dei modi più semplici e preziosi per ritagliarsi uno spazio di curiosità, riflessione e crescita», un vero e proprio rifugio tra impegni amministrativi, lezioni e vita familiare. Durante la serata, intervistato da Daria Ubaldeschi, svelerà l’opera letteraria a cui è più legato, aprendo le porte del proprio comodino ideale ai lettori e ai cittadini presenti.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Biblioteca Civica e curata dal gruppo organizzativo composto, oltre che dalla stessa Daria Ubaldeschi, da Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona, Marco Rossi e Andrea Vignoli. Tutte le novità e i prossimi appuntamenti sono consultabili sui canali social ufficiali dell’evento, attivi su Facebook (Il libro sul comodino a Novi) e su Instagram (@il_libro_sul_comodino_a_novi).

Per informazioni. Tel 0143 76246, e-mail [email protected],