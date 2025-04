Falso allarme bomba a Novi, per i carabinieri è “un atto intimidatorio”

Un atto intimidatorio. Così i carabinieri definiscono quella che si è rivelata solo una scatola sospetta.

L’allarme è scattato nella nottata di ieri, 12 aprile, quando un uomo si è accorto della presenza di un pacco sospetto lasciato all’interno del cortile della sua abitazione in Via Cavallotti. Il 112 ha attivato immediatamente i protocolli operativi, inviando sul posto le pattuglie dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area, con il supporto delle unità dei Vigili del Fuoco e del 118. Gli abitanti delle abitazioni prospicienti sono stati evacuati. L’intervento degli artificieri della Questura di Torino ha definitivamente messo in sicurezza l’abitazione interessata e l’intera area circostante, ponendo fine alla situazione di allarme.

Accertata l’assoluta assenza di pericolo, atteso che il plico era inerte e non erano presenti altri motivi di allarme, le persone hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare l’autore dell’atto intimidatorio, nei confronti del quale si sono già strette le maglie investigative.