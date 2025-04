Verifiche sui sottopassi ferroviari: nuovi disagi al traffico a Serravalle

Nuovi disagi al traffico a Serravalle Scrivia da domani, 14 aprile, per i rilievi disposti da Rfi, società delle Ferrovie dello Stato, su tre sottopassi ferroviari. La ditta Its eseguirà indagini geognostiche e strutturali per le verifiche di vulnerabilità sismica nei sottopassi di Via Mulino, Strada Marana e Via Cassano. Per i primi due, date le dimensioni ridotte, è prevista la chiusura al traffico, mentre per il terzo, situato lungo la strada 35 dei Giovi, sarà disposto il senso unico alternato. L’ordinanza pubblicata dal Comune prevede da domani, 14 aprile, il divieto di transito in strada Marana; dal 15 aprile il divieto di accesso al sottopasso di via Mulino per i veicoli in arrivo dalla Via Fabbriche e dalla Via Garibaldi. Nello stesso giorno, il senso unico alternato regolato dai semafori nel sottopasso di via Cassano. In tutti i casi i divieti resteranno in vigore dalle 8 alle 18.