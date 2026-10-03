Tra Belle Époque e mistero: a Serravalle si racconta «la ragazza della Sorbona»

Ripartono gli appuntamenti culturali autunnali a Serravalle Scrivia. Martedì 6 ottobre, alle 17.00, la Biblioteca Comunale ospiterà la giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando per la conferenza inaugurale di una rassegna che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi con approfondimenti dedicati a storia, arte e letteratura. Al centro del primo incontro ci sarà la figura magnetica di Iulia Hasdeu, celebrata come «la ragazza della Sorbona». La conferenza — intitolata «Iulia Hasdeu. La ragazza della Sorbona. Una ragazza fra Belle Époque e mistero» — ripercorrerà l’incredibile vicenda biografica di questa giovane intellettuale e poetessa. Bambina prodigio e prima donna romena a varcare le aule della prestigiosa università parigina durante l’effervescente stagione della Belle Époque, Hasdeu ha lasciato un’eredità indelebile malgrado una vita spezzata precocemente, segnata da un talento fuori dal comune e da risvolti intrisi di spiritualismo ed enigma. Gli incontri curati da Patrizia Ferrando rappresentano un appuntamento consolidato per la comunità locale: un format capace di intrecciare rigore storico, narrazione biografica e sensibilità umana per restituire voce ai protagonisti del passato in un clima raccolto, accessibile e partecipato.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.