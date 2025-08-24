La Gavilonga torna domenica 31 agosto coinvolgendo tre aziende del Gavi docg nel territorio di Novi Ligure: Cascina Binè, Valditerra Vini e Tenuta la Marchesa. La passeggiata enogastronomica è organizzata come sempre dall’Ordine dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi con la collaborazione di enti e associazioni del territorio: la lunghezza sarà di 8 chilometri tra i vigneti del Gavi docg per degustare, durante le tappe nelle aziende aderenti, vino, focaccia e tanti prodotti locali. Il ritrovo sarà alle 9,30 presso Cascina Binè, in via Gavi 101 a Novi Ligure, fra i paesaggi della Lomellina, dove è in programma la colazione a base di vino bianco Gavi e focaccia. Il ritorno, presso la stessa azienda, è previsto alle 13,30 con raviolata finale. Nelle tappe presso Valditerra e La Marchesa si potranno assaporare salame, testa in cassetta, torta di verdura e torta di riso. Alla manifestazione sarà presente l’estetista Yenori Fernandez, che sensibilizzerà i partecipanti sull’importanza dell’estetica oncologica

Prenotazioni entro il 30 agosto al numero 3476414928 (Renato Bino) e alla mail [email protected].