La Resistenza raccontata da Beppe Fenoglio al centro dello spettacolo “Il partigiano Johnny”, atto unico di Gianni Repetto tratto dal romanzo dello scrittore di Alba. Domani, 6 settembre, nella sede della società Filarmonica di Lerma, Repetto reciterà alcuni brani del romanzo nelle sue diverse sfaccettature, “da quelle di battaglia a quelle più intime e sentimentali e, sullo sfondo, le colline delle Langhe, a cui Fenoglio era affezionato per radice e per fascino paesaggistico”. “Quello di Fenoglio – racconta Repetto – è stato un modo insuperabile di raccontare la Resistenza, perché nella sua narrazione c’è tutta l’epicità dell’evento, ma anche l’umana debolezza e spesso anche la paura di fronte a qualcosa che sembra più grande, troppo più grande di quel gesto di ribellione che molti come lui fecero in quegli anni prendendo le armi contro il nazifascismo. E così anche il ricordo dei caduti, Tito, il Biondo, Kyra, Michele, rammentati nel crudo realismo della morte, ma anche innalzati, proprio per la loro fragilità, senza alcuna retorica nell’Olimpo umano degli eroi, coloro che lo sono senza aver voluto esserlo”. Fenoglio fu protagonista della guerra civile dalla parte giusta, quella dei partigiani, contribuendo alla fondazione della repubblica.

Lo spettacolo andrà in scena alle 21,15: sul palco anche i musicisti Paolo Murchio, Giuseppe Repetto e Niccolò Tambussa. Effetti sonori e rumori di scena a cura di Tomaso Marchelli. Ingresso a offerta.