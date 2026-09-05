I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Novi Ligure hanno denunciato un 30enne di Ovada per il possesso ingiustificato di un’arma bianca e lo hanno segnalato al Prefetto quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nel corso del monitoraggio di un’area rurale a Pozzolo Formigaro, in passato già luogo di individuazione di consumatori di droga, caratterizzata da scarso traffico e fitta vegetazione, la pattuglia ha notato un uomo camminare insolitamente lungo la strada principale, scarsamente illuminata, in direzione della limitrofa autostrada. Controllato, il 30enne non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla sua presenza in quel luogo, tanto da insospettire i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. I sospetti sono stati confermati dal rinvenimento di una dose di cocaina e, all’interno dello zaino che l’uomo portava con sé, di un coltello con lama retrattile tipo cutter e di un grosso machete di oltre 40 centimetri. A seguito delle formalità di rito e del sequestro di quanto illecitamente detenuto, il 30enne è stato denunciato per il porto del machete e del coltello e contestualmente segnalato per il possesso per uso personale della sostanza stupefacente