Giovani, scelte e futuro: Matteo Bussola chiude la rassegna del Liceo Amaldi

Un viaggio lungo otto mesi, cadenzato come i punti cardinali, giunge al suo capitolo finale. Venerdì 5 giugno, alle 21.00, la Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi 66) ospiterà l’ultimo attesissimo appuntamento della rassegna “La Bussola delle Scelte”. A chiudere il cerchio sarà un ospite d’eccezione: lo scrittore, fumettista e conduttore radiofonico Matteo Bussola. L’incontro, a ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenterà un momento di dialogo libero tra l’autore e il pubblico, composto da studenti, genitori e insegnanti, sui temi da sempre fulcro della sua produzione letteraria: la fragilità adolescenziale, il rapporto spesso complesso con la famiglia e la scuola, e la ricerca del proprio autentico talento. Un’occasione per riflettere insieme partendo anche dalle sue ultime opere di successo, come “La neve in fondo al mare”, “Il talento della rondine” e “La luce degli incendi a dicembre”.

Promossa dal Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure, la rassegna ha rappresentato la naturale evoluzione della “Scuola per genitori” del 2025, ampliando il proprio raggio d’azione all’intera comunità cittadina per l’anno scolastico 2025/2026. Il percorso ha esplorato i dubbi e le decisioni che i giovani si trovano ad affrontare nel delicato cammino verso l’età adulta. Da ottobre a oggi, ragazzi, famiglie e docenti si sono confrontati con professionisti del settore su 8 scelte cruciali:

Il coraggio di sbagliare e la forza di ricominciare;

La scelta di includere;

La sofferenza e il passo fondamentale di chiedere aiuto;

L’arte di discernere per seguire le proprie inclinazioni;

Il coraggio di deviare o di dire di no;

Il bivio del mondo del lavoro e la scoperta dell’identità sessuale.

Il successo del progetto è il frutto di una fitta rete di collaborazioni e del sostegno del territorio. La rassegna è stata coordinata a livello scientifico e organizzativo da Gian Luca Castellani (psicologo, giurista di Jus and Psyché e membro del Consiglio d’Istituto dell’Amaldi) e fortemente voluta dal Dirigente Scolastico del Liceo, il professor Michele Maranzana. “Un cammino di adultizzazione che coinvolge profondamente anche genitori e Scuola.” L’appuntamento del 5 giugno si preannuncia quindi come la perfetta conclusione di un percorso collettivo, un’occasione da non perdere per ascoltare una delle voci più empatiche e attente del panorama culturale italiano nel raccontare il mondo dei ragazzi.