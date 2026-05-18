Giro d’Italia: Novi si tinge di rosa per l’arrivo della dodicesima tappa

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Giovedì 21 maggio, Novi Ligure tornerà a respirare l’atmosfera epica del grande ciclismo. La “Città dei Campionissimi” si appresta a ospitare l’arrivo della dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure: 177 chilometri di corsa che culmineranno con il quinto storico traguardo della manifestazione in terra novese. I corridori arriveranno da Pasturana ed entreranno nel cuore del territorio comunale attraversando via Mascagni, via Rattazzi, corso Piave, corso Marenco e via Raggio. La spettacolare volata finale è attesa intorno alle 17.00 sul rettilineo della 35 bis dei Giovi, proprio all’altezza dello stabilimento Novi Elah Dufour, main sponsor dell’evento insieme alla Regione Piemonte. Ma non sarà solo il Giro dei professionisti a infiammare la giornata. Ecco la mappa degli eventi e tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio questo giovedì rosa. Il cuore pulsante dell’evento si articolerà su quattro aree nevralgiche:

Il Traguardo (SS35 bis dei Giovi): L’area dell’arrivo (accessibile al pubblico a piedi dietro le transenne) ospiterà il podio e i grandi compound televisivi internazionali. Qui i passaggi cominceranno ben prima dei professionisti: intorno alle 15.00 taglieranno il traguardo i ciclisti del Giro-E (la corsa cicloturistica a pedalata assistita), preceduti nel primo pomeriggio dalla pedalata Mediolanum e da una sfilata ciclostorica.

L’area dell’arrivo (accessibile al pubblico a piedi dietro le transenne) ospiterà il podio e i grandi compound televisivi internazionali. Qui i passaggi cominceranno ben prima dei professionisti: intorno alle 15.00 taglieranno il traguardo i ciclisti del (la corsa cicloturistica a pedalata assistita), preceduti nel primo pomeriggio dalla pedalata Mediolanum e da una sfilata ciclostorica. Giroland (Piazza Pernigotti): Dalle 13.30 alle 18:30 la piazza si trasformerà nel villaggio ufficiale del Giro. Un’area a ingresso totalmente gratuito pensata per adulti e bambini, tra cimeli storici, animazione e la musica live di RTL 102.5.

Dalle 13.30 alle 18:30 la piazza si trasformerà nel villaggio ufficiale del Giro. Un’area a ingresso totalmente gratuito pensata per adulti e bambini, tra cimeli storici, animazione e la musica live di RTL 102.5. Quartier Tappa (Museo dei Campionissimi): La macchina organizzativa, la direzione di corsa e la sala stampa internazionale troveranno casa nella cornice ideale del polo museale cittadino.

La macchina organizzativa, la direzione di corsa e la sala stampa internazionale troveranno casa nella cornice ideale del polo museale cittadino. La Notte Rosa (Piazza Dellepiane): Finita la corsa, la festa si sposta in centro. Dalle 19.00 via a street food e spettacoli. Ad accendere la serata saranno i ritmi della Explosion Band, seguiti alle 22.00 dal set di un ospite d’eccezione: lo storico volto di Radio Deejay e pioniere della italo-dance, DJ Molella.

Un evento di tale portata richiede una complessa macchina organizzativa che vedrà in campo dipendenti comunali e una fitta rete di volontari. Per limitare i disagi e permettere l’afflusso dei tifosi, il Comune ha predisposto un piano straordinario per la viabilità: dalle12.00 e per tutta la serata, i parcheggi a pagamento in tutta la città saranno completamente gratuiti. Per raggiungere la zona d’arrivo sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 13.00 alle 16.30 con partenze da via Verdi (ex caserma Giorgi) e via Pietro Isola (stazione autobus). La fermata della navetta sarà a circa 1 km dal traguardo. Sono previsti 25 pass per l’accesso all’area arrivo destinati a persone con disabilità e accompagnatori. Il Comune ha istituito un servizio navetta dedicato con mezzi attrezzati (info e prenotazioni presso l’Ufficio Affari Sociali: 0143 772278 o [email protected]).

I provvedimenti stradali più impattanti scatteranno già nei giorni precedenti, con la rimozione temporanea di alcuni elementi segnaletici in Piazza Repubblica (dalle 20.00 del 19 maggio) per allargare la rotatoria al passaggio della corsa. I divieti principali per giovedì 21 maggio: Percorso gara: Divieto di sosta dalle ore 8:00 e chiusura totale al traffico dalle ore 14.00 fino al termine dell’evento. Zona Arrivo (Fabbrica Novi): Divieto di transito e sosta dalle 6:30 alle 21:00 (Strada del Castellone chiusa dalle 12.00 alle 17.00 eccetto residenti). Piazza Pernigotti (Giroland): Chiusura totale dalle 18:00 di mercoledì 20 maggio fino alle 22-00 di giovedì 21. Divieti di sosta anche in via Pavese e via P. Isola. Per motivi di sicurezza pubblica e logistica, le attività didattiche e il servizio mensa di tutte le scuole cittadine (di ogni ordine e grado) saranno sospesi nel pomeriggio del 21 maggio. Subisce variazioni anche il commercio ambulante: il tradizionale mercato del giovedì mattina in piazza XX Settembre, piazza Dellepiane e viale Saffi è annullato (resterà regolare solo il mercato alimentare in via Garibaldi). Chiusa per l’intera giornata anche la piscina comunale per fare spazio alle strutture del Giro-E.