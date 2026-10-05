Coppi e Bartali: a Novi nasce il gemellaggio tra i due Campionissimi

Un tempo rivali leggendari sulle salite del Giro e del Tour, oggi protagonisti di un ponte ideale che unisce memoria, cultura e comunità. È questa l’eredità più viva emersa dall’incontro “Dai che adesso arriva Bartali”, tenutosi domenica 4 ottobre presso il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi Ligure, a chiusura della Festa della ComUnità. Un appuntamento denso di emozioni e prospettive future: sul palco si sono gettate le basi per un gemellaggio ufficiale tra le terre di Fausto Coppi e quelle di Gino Bartali, collegando Novi Ligure e il suo celebre Museo dei Campionissimi a Ponte a Ema (frazione di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze), borgo natale di Bartali e sede del museo a lui intitolato.

Al dibattito, moderato da Giampaolo Bovone, presidente della Fondazione Acos per la Cultura – hanno preso parte: il sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, il consigliere comunale di Bagno a Ripoli Miller Cioni, il presidente del Museo Bartali Maurizio Bresci, la direttrice del Museo dei Campionissimi Chiara Vignola e Fausto Angelo Coppi, figlio del leggendario «Airone». Non una semplice rievocazione nostalgica, ma una concreta sinergia tra poli museali e amministrazioni locali decise a fare rete per trasmettere ai più giovani i valori di lealtà, coraggio e identità civile incarnati dai due miti del ciclismo italiano. Tra i momenti più toccanti dell’incontro spicca la consegna di uno straordinario reperto storico: una coppa vinta da Gino Bartali al Giro di Toscana del 1953 – l’ultima affermazione da professionista del fuoriclasse toscano. Il trofeo fu regalato dallo stesso «Ginettaccio» a un bambino di undici anni, Mario Santa Maria, rimanendo custodito gelosamente in famiglia per oltre settant’anni. A donarlo ufficialmente al Museo Bartali è stato il professor Diego Maranetto, ultimo erede dei Santa Maria: «Ho deciso di donarlo al Museo Bartali perché non volevo che un oggetto con questa storia rischiasse un giorno di andare perduto. Mi è sembrato giusto che rimanesse in un luogo dedicato alla memoria e al ricordo di questo grande campione», ha spiegato con commozione Maranetto.

A rinsaldare il patto simbolico tra Piemonte e Toscana sono arrivati altri omaggi significativi. L’artista Vilma Borra ha donato a Maurizio Bresci un ritratto ad acquerello di Fausto Coppi, destinato a impreziosire le sale del museo fiorentino. Un ponte suggellato anche dalla carta stampata: il primo cittadino Rocchino Muliere ha omaggiato la delegazione toscana con volumi curati dal Museo dei Campionissimi, mentre da Firenze è arrivata la pubblicazione “Bartali 1936 – Novant’anni dal Giro”, incentrata sui trionfi sportivi e umani del campione toscano.

L’incontro integrale sarà a breve visibile online sul canale YouTube del Partito Democratico Provincia di Alessandria, consentendo a tutti gli appassionati di rivivere una pagina di sport che sa ancora farsi comunità.