Gran Galà d’Inverno 2025: Il gran finale del Novi Musica Festival

Si avvicina la conclusione del 2025 e l’Associazione Novi Musica e Cultura chiude l’anno con un appuntamento imperdibile: il Gran Galà d’Inverno, che si terrà martedì 23 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure. Giunto alla sua sesta edizione, il Gala rappresenta il decimo e conclusivo concerto del Novi Musica Festival 25, confermando il consolidamento dei rapporti dell’Associazione con la Fondazione Marenco e il Teatro Carlo Felice, oltre al patrocinio morale dell’Ambasciata di Spagna.

Il Gala sarà un vero e proprio concerto natalizio all’insegna dell’alta musica, con l’Excelsior Musica Ensemble, un’orchestra di 36 professori dell’Orchestra Sinfonica della Rai, diretta dal Maestro Maurizio Billi. Sul palco, un parterre di solisti di rilievo internazionale: l’oboista Carlo Romano (già primo oboe dell’Orchestra Sinfonica della Rai), il soprano Anna Kazlova, il tenore Aldo Caputo, il clarinettista Enrico Maria Baroni (prima parte Orchestra Sinfonica della Rai), il cornista Ettore Bongiovanni (prima parte Orchestra Sinfonica della Rai), il fagottista Francesco Giussani (prima parte Orchestra Sinfonica della Rai)

L’evento vedrà anche la cerimonia di consegna dell’Excelsior d’Oro 25, il cui destinatario sarà svelato solo durante la serata. A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà Maria Rita Marenco, pronipote di Romualdo Marenco, che ha confermato la sua presenza. Sarà inoltre presente María Jesús García Miguel, Console Onorario del Regno di Spagna per il Piemonte e la Val d’Aosta, in rappresentanza dell’Ambasciata di Spagna.

In linea con la sua sensibilità ai problemi sociali, parte del ricavato del Gran Galà d’Inverno sarà destinato all’acquisto di attrezzature mediche per la S.C. Medicina Interna dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, un progetto promosso in collaborazione con il Lions International di Novi Ligure. Il luogo del concerto è accessibile alle persone con disabilità.