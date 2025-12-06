La data precisa non c’è ancora ma la chiusura della linea ferroviaria Torino-Genova tra Alessandria e Arquata dovrebbe essere tra maggio e settembre. Lo rivela l’Associazione pendolari novesi (Apn) dopo il tavolo tecnico con la Regione Piemonte del 3 dicembre. Lo stop al traffico ferroviario sarà necessario per consentire l’adeguamento del cavalcaferrovia di Frugarolo ai container più grandi e per l’installazione delle barriere antirumore nella stazione di Novi Ligure, operazione legata al Terzo valico dei Giovi e da più parti contestata. Questi ultimi lavori avrebbe dovuto essere eseguiti dal Cociv quest’anno ma la gara d’appalto è andata più volte deserta. L’Apn fa sapere che per mitigare i disagi per i pendolari durante la chiusura, i treni dovrebbero essere deviati via Tortona oppure essere organizzati degli autobus sostitutivi, “ma i dettagli sono ancora in fase di definizione”.

Sono inoltre previsti lavori sui ponti ferroviari a Tortona sullo Scrivia e sull’Ossona con conseguenze per le linee Asti-Voghera e Novi Ligure-Milano fra il 27 aprile e il 17 maggio.

L’Apn ha chiesto un tavolo tecnico dedicato per discutere i dettagli in modo da minimizzare i disagi.

Un altro tavolo tecnico si è tenuto il 2 dicembre con la Regione Liguria: “RFI ha illustrato i lavori di manutenzione inerenti il nodo di Genova e alcune linee fra cui la Genova – Busalla – Arquata/Novi; il programma dei lavori per la prima metà dell’anno venturo è abbastanza corposo. Nonostante quanto anticipato nella convocazione non si è parlato dei nuovi orari ma, a un primo esame degli orari già pubblicati sul sito web di Trenitalia, si riscontra un incremento dell’offerta fra Genova e Milano, con fermate a Ronco e Arquata a beneficio della valle Scrivia. Per contro si è fatto notare che in ogni caso il servizio termina bruscamente dopo le 21,27 in direzione Torino e alle 21,44 in direzione Milano, cosa che, come ribadito ulteriormente, isola la valle Scrivia dalla città metropolitana di Genova e vincola fortemente le relazioni sociali fra Genova e il basso Piemonte”.

Alla chiusura della Torino-Genova nel 2026 si sommerà lo stop alla Milano-Genova per i lavori sul ponte sul Po in provincia di Pavia. “Vorremmo istituire quanto prima – sostiene l’Apn -, non certamente a Pasqua ma ben prima, un tavolo per verificare la possibilità di poter usufruire da Novi Ligure dei treni liguri per Milano”.