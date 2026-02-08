“Bene l’apertura del ponte ma ora pensiamo alla strada per Monterotondo“. Il sindaco di Gavi, Carlo Massa, giovedì 6 febbraio ha lanciato un nuovo appello alla Provincia, rappresentata dal presidente, Luigi Benzi, durante l’inaugurazione del nuovo ponte sul Neirone, lungo la provinciale 162.

Benzi ha ringraziato i cittadini per avere avuto pazienza per cinque anni, da quando cioè il vecchio ponte è stato prima chiuso e poi ridotto a una corsia, fino all’apertura del cantiere del nuovo viadotto. I lavori hanno subito ritardi in particolare per le piene del Neirone che hanno invaso il cantiere più volte. Il ponte è costato 1,4 milioni di euro, “una quota arrivata dal Pnrr – ha aggiunto Benzi -. Ora siamo tornati alla normalità”.

Massa ha ricordato i disagi subiti dai cittadini, dalle imprese vitivinicole e dalle attività ricettive della zona dal punto di vista viabilistico: “Ora Gavi e Monterotondo sono nuovamente collegati ma chiedo alla Provincia di mettere finalmente in ordine la strada 162“. La provinciale da anni è in condizioni pessime in particolare nella salita da Gavi mentre nella discesa verso Monterotondo da tempo c’è una frana sulla quale finora non è stato fatto nessun intervento. Il sindaco aveva già segnalato le condizioni della 162 insieme a quella delle altre strade provinciali alla Provincia, senza ottenere riscontri.