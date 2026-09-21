Viticoltura e tutela della biodiversità possono non solo convivere, ma sostenersi a vicenda. È il tema che l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemon-tese (APAP) porterà a Terra Madre Salone del Gusto 2026, la manifestazione internazionale dedicata al cibo e alla cultura gastronomica in programma a Torino dal 24 al 27 settembre che quest’anno ha scelto come claim «Biodiversity – Be Diversity» per raccontare la biodiversità in tutte le sue dimensioni: naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. Giovedì 24 settembre, alle 15, nello Spazio Foreste, Montagna e Biodiversità allestito presso lo stand della Regione Piemonte in Piazzetta Reale, si terrà l’incontro “Buono, pulito e protetto. L’agrobiodiversità delle Aree Protette piemontesi sulla tavola”, rivolto alla stampa e dedicato al racconto delle produzioni agroalimentari e dei progetti di tutela della biodiversità sviluppati nelle aree protette piemontesi. L’incontro, promosso dai Settori Biodiversità e Aree Naturali e Foreste della Regione Piemonte, vedrà la partecipazione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie, insieme al Parco fluviale Gesso e Stura.

A seguire, alle 17, presso lo Spazio Incontri Eccellenza Piemonte, è prevista tra gli altri una degustazione del Timorasso, il vino bianco simbolo dei Colli Tortonesi, insieme ad alcuni prodotti rappresentativi della tradizione agroalimentare delle aree protette piemontesi. Per l’Ente di Gestione dell’APAP sarà l’occasione per presentare il progetto avviato con i produttori locali per favorire la biodiversità nei vigneti di Costa Merlassino, nel Comune di Cantalupo Ligure, all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Strette della Val Borbera e di un paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’UNESCO, nell’ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. A illustrare il progetto interverranno Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico dell’Ente di gestione dell’Ente APAP, ed Enrico Rivella, biologo e naturalista, esperto di biodiversità e valutazioni ambientali presso ARPA Piemonte. La presenza di vigneti di qualità nel sito protetto ha portato a individuare modalità di gestione che conciliano le esigenze della viticoltura con la conservazione degli habitat prativi di interesse comunitario. Tali premesse hanno stimolato l’avvio di un progetto in collaborazione con i produttori locali, per l’implementazione della biodiversità in vigneto tramite pratiche “Nature based solutions” elaborate da ARPA Piemonte per la Rete Natura 2000. Il Parco e ARPA Piemonte individueranno dei prati donatori e selezioneranno alcune sementi di specie erbacee spontanee autoctone con le quali si procederà all’inerbimento alternato tra i filari per creare una continuità fra la zona esterna al vigneto e quella interna.

Terra Madre, spiegano dalle Aree protette, sarà quindi l’occasione per raccontare non solo la qualità delle produzioni locali, ma anche il rapporto tra agricoltura, paesaggio e biodiversità, mostrando come la tutela degli ecosistemi possa diventare parte integrante della valorizzazione delle produzioni e dei territori.