“Cassano degli Spinola secolo XV”: un murale ritrae la storia del paese

Nell’ambito della Festa di Santa Croce è stato inaugurato ieri, 20 settembre, a Cassano Spinola il murale “Cassano degli Spinola secolo XV”, realizzato dall’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia – sezione di Cassano Spinola. A seguire, in piazza XXV Aprile l’inaugurazione dell'”Orologio della memoria e delle radici” e la presentazione della rivista annuale “Casau Casau” a cura dell’Associazione “Casau: ieri, oggi e…domani”. Ai due eventi, a cui hanno partecipato molti cittadini, era presente l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Alessandro Busseti, che ha ringraziato tutti gli operatori per la buona riuscita delle due iniziative e ne ha sottolineato l’importanza per i futuri cittadini; il parroco Mario Balladore ha benedetto le due opere che riguardano la storia e le radici dei cassanesi.

Gianni Torchia