I soldi dei bolli auto utilizzati per le vacanze e altre spese superflue che nulla avevano a che fare con l’attività dell’agenzia di pratiche auto FP di Novi Ligure, fino allo scorso anno affiliata all’Aci. Lo stabilisce la sentenza della Corte dei conti del Piemonte, che ha condannato in primo grado Federica Deandrea, amministratrice dell’agenzia, a risarcire la Regione con 277mila euro, il totale dei versamenti della tassa automobilistica versati dai cittadini dal 2021 al 2024 e mai bonificati nelle casse regionali. La società Fp appartiene in maggioranza alla donna e per una quota di minoranza al marito, Paolo Boveri.

Il caso è scoppiato all’inizio dello scorso anno, quando l’agenzia aveva chiuso improvvisamente. In molti avevano ricevuto dalla Regione solleciti di pagamento per il bollo pur avendo versato il dovuto all’agenzia, altri erano nei guai per passaggi di proprietà di automezzi non conclusi.

La Regione, a dicembre del 2024, si era rivolta alla Procura di Alessandria evidenziando la situazione sui bolli auto. Parallelamente, anche la magistratura contabile era stata interessata dall’indagine affidata alla Guardia di finanza, che aveva scoperto come dai conti della FP “risultavano distratte a favore di conti correnti personali intestati a Federica Deandrea e Paolo Boveri, somme per 75.177,31 euro attraverso plurimi bonifici o giroconti; prelevamenti in contanti per 50.693,98 euro; l’effettuazione di spese voluttuarie e personali per 58.022,67 euro, spesso in località turistiche e, pertanto, non afferenti all’attività della FP”. Erano emersi anche bonifici a favore dei genitori di Boveri per 13.695,92 euro.

In tre anni sono stati oltre mille i contribuenti che avevano pagato il bollo tramite l’agenzia. La Fp e la titolare non si sono costituiti nel procedimento contabile. La donna risulta indagata ad Alessandria.