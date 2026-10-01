La Provincia ha appaltato il cantiere per la manutenzione straordinaria del ponte sul Piota, a Lerma. La gara era stata chiusa a giugno e, dopo quattro sedute, la commissione tecnica ha assegnato i lavori alla Arkedil di Giugliano in Campania (Napoli), che ha presentato l’offerta considerata migliore con un ribasso del 16,69 % sulla base d’asta di 800mila euro.

L’intervento è stato finanziato dalla Provincia con 1,2 milioni di euro di fondi del ministero delle Infrastrutture. La prima fase dei lavori, secondo quanto emerso finora, dovrebbe riguardare le pile del ponte lungo la strada 170 mentre nel 2027 si passerà al piano viabile, con la chiusura totale al traffico. Ancora da definire del tutto la viabilità alternativa: le opzioni, dopo l’abbandono dell’ipotesi del ponte Bailey finanziato da Iren, sono il transito dentro la strettoia di Montaldeo o la costruzione di un guado provvisorio a monte del ponte.

I consiglieri comunali di minoranza di Lerma hanno chiesto alla Provincia di illustrare in un’assemblea pubblica le fasi del cantiere.