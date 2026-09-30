Libri, storia locale e laboratori: al via l’autunno culturale in Biblioteca

Tre mesi fitti di eventi, confronti letterari, dibattiti sulla memoria cittadina e occasioni creative per grandi e piccoli. Con l’arrivo dell’autunno, la Biblioteca Civica di via Marconi diventerà il fulcro della vita culturale del territorio grazie alla nuova edizione di «In Biblioteca c’è», la rassegna che animerà gli spazi comunali da ottobre fino alle festività natalizie. Un programma ad ampio raggio, pensato per pubblici diversi: dalle novità editoriali ai nodi storici del Novecento novese, fino alle iniziative dedicate alle famiglie e al benessere dell’infanzia. Il cuore letterario della rassegna è rappresentato dal ciclo «Novi d’Autore: incontri e racconti», uno spazio di dialogo tra scrittori ed esperti del territorio: sabato 10 ottobre alle 9.45, doppio appuntamento inaugurale con la tavola rotonda «Novi può decollare?», promossa da Novi InfoLab APS per discutere il futuro dell’aeroporto cittadino, in contemporanea con il laboratorio di ceramica a cura di Anna Cesura. Venerdì 16 ottobre alle 17.00, approfondimento scientifico-divulgativo sulla storia delle telecomunicazioni con il prof. Sandro Zappatore (Università di Genova), promosso dall’A.R.I. novese e dalla Società Storica del Novese. Sabato 17 ottobre, mattinata con il laboratorio artistico di Roberto Bonafé alle 10.00 e la presentazione del libro «Tutta colpa di uno zaino» di Antonio Gervasoni con Pier Carlo Guglielmero alle 10.30. Giovedì 29 ottobre alle18.00, riflessione e testimonianze sul tema dell’Alzheimer con il volume «Dove sei, sono con te», curato da Elena Fossati, Roberto Francato e Costantino Girardengo, con letture di Maria Rosaria Memoli.

Un focus d’eccezione sarà dedicato alla storia politico-amministrativa locale, a partire dalle pagine del volume di Graziano Moro «Tra ideali e realtà» (Edizioni Joker). La giornalista Marzia Persi modererà tre incontri pubblici, tutti alle 17.30, che metteranno a confronto protagonisti e testimoni delle diverse stagioni politiche. Il primo appuntamento, venerdì 9 ottobre, affronterà il tema “Quando la sinistra costruiva il futuro” (1975-1985), con interventi di Enrico Morando e PierMaria Ferrando. Venerdì 6 novembre Mario Lovelli e Costanzo Cuccuru dialogheranno sul tema “Dal Pentapartito al nuovo centrosinistra” (1985-2005). Il percorso si concluderà venerdì 4 dicembre con il dibattito “Tra continuità e cambiamento: la politica novese nel nuovo millennio (2005-2025) a cui prenderanno parte Lorenzo Robbiano, Rocchino Muliere, Maria Rosa Porta e Gian Paolo Cabella.

Accanto agli appuntamenti per il pubblico adulto, riparte il «Silent Book Club», la formula di lettura condivisa e silenziosa aperta a chiunque voglia trascorrere un’ora in compagnia di un buon libro (il primo sabato del mese: 3 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre, alle 9.30).

Nello spazio sociale particolarmente curato è il cartellone per ragazzi e famiglie: si parte il 6 ottobre con l’incontro su allattamento e lettura promosso da ASL AL e Consultorio, con l’apertura del nuovo punto Baby Pit Stop UNICEF.

Tra gli eventi autunnali spiccano la festa di Halloween con musica dal vivo (27 ottobre), gli appuntamenti della settimana nazionale «Nati per Leggere» (14-22 novembre) con laboratori musicali, incontri sui diritti dell’infanzia, l’appuntamento con il fumettista Disney Sergio Cabella (21 novembre) e le letture inclusive in Comunicazione Aumentativa Alternativa curate dal Centro Paideia (28 novembre).

Il ciclo si chiuderà a dicembre nella Sala 0-6 con i laboratori creativi a tema natalizio a cura de La Bottega del Sanconiglio e dell’illustratrice Ilaria Perversi.

Tutti i laboratori sono a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: [email protected]. Per il programma completo e ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Biblioteca Civica di via Marconi 66 (tel. 0143 76246) o consultare i canali istituzionali del Comune di Novi Ligure.