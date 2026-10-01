Motori d’epoca tra colline e vigneti: al via il 16° Trofeo Val Lemme

Il fascino senza tempo dei motori storici scalda le strade del Basso Piemonte. Domenica 4 ottobre, sarà il suggestivo borgo di Tassarolo a ospitare il raduno e la partenza ufficiale della sedicesima edizione del Trofeo Val Lemme, appuntamento fisso per gli amanti delle due e quattro ruote d’epoca curato dal Veteran Car Club Pietro Bordino di Alessandria. La manifestazione, iscritta nel calendario ufficiale dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), unisce la cultura del collezionismo storico e il piacere dell’itinerario turistico all’abilità tecnica richiesta dalle prove di precisione a cronometro.

Il ritrovo per equipaggi e vetture è fissato dalle 8.30 a Tassarolo per le tradizionali verifiche, la distribuzione dei numeri di gara e la consegna del roadbook. La prima auto partirà alle 9.30. Da lì, la colonna di mezzi storici si metterà in marcia snodandosi tra le colline del Gavi e della Val Lemme. Alle 11.00 circa, arrivo a Francavilla Bisio. Le auto d’epoca rimarranno in sosta per permettere al pubblico di ammirarle da vicino. il Trofeo Val Lemme si conferma un’occasione privilegiata per valorizzare il territorio, i suoi castelli e i rinomati vigneti, una formula vincente che da oltre quindici anni richiama collezionisti da tutto il Nord Italia.

La giornata si concluderà con il consueto momento conviviale e le premiazioni dei vincitori della regolarità. Tutte le informazioni operative e i moduli per le adesioni sono disponibili tramite la segreteria del club organizzatore sul sito pbordino.com.