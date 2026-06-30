Il caso dell’ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia arriva in Parlamento. Nelle scorse la senatrice M5s Elisa Pirro ha depositato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente per conoscere lo stato reale della bonifica del sito, “dopo oltre vent’anni di attese e promesse mancate.

I dati ministeriali parlano chiaro. Su 74 ettari perimetrati, 60 hanno un piano di caratterizzazione che è stato approvato ma non è mai stato eseguito e, al momento, nessuna area risulta certificata come bonificata. Una fotografia impietosa, che conferma quanto già denunciato in Regione poche settimane fa con un question time presentato dal consigliere regionale Pasquale Coluccio. Il tema è che mancano ancora circa 10 milioni di euro per portare a termine gli interventi“.

“Chiediamo al Ministero – dicono Pirro e Coluccio – un quadro tecnico aggiornato su inquinanti e concentrazioni rilevate nel suolo e nelle acque, un bilancio chiaro tra opere concluse, in corso e ancora da avviare e, soprattutto, il fabbisogno economico reale, distinguendo le risorse già disponibili da quelle ancora da reperire e dalle relative fonti di finanziamento.

Il territorio di Serravalle Scrivia merita risposte vere e fondi certi dal Ministero, non l’ennesimo rinvio. Continueremo a tenere alta l’attenzione, a Torino come a Roma, finché la bonifica non sarà completata”.