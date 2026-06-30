Parco Castello riapre le porte: finisce l’attesa lunga due anni e mezzo

Dopo un’attesa durata due anni e mezzo, uno dei polmoni verdi più significativi e amati del territorio si appresta a riaprire i propri cancelli. Sabato 11 luglio segnerà il giorno del riscatto per il Parco Castello, che verrà ufficialmente restituito alla cittadinanza in una veste rinnovata, più sicura e accessibile. Il percorso che ha condotto a questo traguardo non è stato privo di ostacoli. I ritardi accumulati nel recente passato sono stati causati principalmente dalla complessa procedura di revoca del precedente appalto, un intoppo burocratico che aveva rischiato di congelare il cantiere a tempo indeterminato. Tuttavia, la svolta è arrivata con il subentro della ditta torinese Tekno Green. L’impresa è riuscita a imprimere una decisa accelerazione alle operazioni, portando a termine i lavori principali entro la cruciale scadenza del 30 giugno e garantendo così il pieno rispetto delle tempistiche stringenti imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra gli interventi strutturali spicca il meticoloso restauro delle mura storiche e della Scalinata di Salita Ravazzano Santo. Riflettori puntati anche sul Bastione: l’edificio, che fino agli anni Ottanta era adibito a casa del custode, è stato completamente recuperato e diventerà ufficialmente la nuova e sede della Proloco del Castello. Il parco è stato ripensato per accogliere cittadini di tutte le età. Per i più piccoli è stato installato un nuovissimo parco giochi interamente realizzato in legno, mentre gli amanti dello sport all’aria aperta avranno a disposizione una moderna area attrezzata per il fitness. I percorsi interni sono stati recuperati e risistemati. La sicurezza dell’area è stata messa al primo posto. Il perimetro del parco è stato infatti dotato di un nuovo impianto di illuminazione, integrato dalla posa di sette maestosi cancelli in ferro battuto posizionati presso i varchi d’accesso. A vigilare sulla quiete pubblica e a prevenire atti vandalici sarà un articolato sistema di videosorveglianza. Sebbene i grandi interventi strutturali siano terminati il 30 giugno, la normativa consente il completamento di alcune lavorazioni marginali nei successivi 60 giorni. Si tratta di interventi di lieve entità che non incideranno sulla funzionalità del parco, permettendo ai visitatori di riappropriarsi dell’area in totale tranquillità. Nel frattempo, è stato realizzato un suggestivo belvedere nella zona della Torre, che ricalca fedelmente l’antico perimetro delle mura medievali. Il parco sarà accessibile dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, con un orario continuato dalle 06.00 del mattino fino alle 22.00.

La rinascita del Parco Castello sarà anche culturale. La nuova area spettacoli è infatti pronta a ospitare le prime iniziative del territorio: i prossimi 25 e 26 luglio prenderà il via la rassegna del “cinema sotto la torre”. Un primo assaggio di socialità in attesa della grande festa di inaugurazione ufficiale, prevista nel cuore dell’estate, che celebrerà definitivamente il ritorno di questo spazio storico nel cuore di famiglie, sportivi e amanti della natura.