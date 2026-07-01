Anche quest’anno a Voltaggio sport e buona tavola per aiutare l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomi (Ail) di Alessandria-Asti nel ricordo di Andrea Fontana, il giovane scomparso nel 2008 a poco più di 30 anni a causa della leucemia. Sabato 4 luglio torna “Ciao Funta”: l’appuntamento sarà al campo sportivo con la Polisportiva: a partire dalle 15,30 in programma il torneo quadrangolare di calcio, lo sport preferito da Andrea, grande tifoso del Genoa, squadra che seguiva allo stadio anche in trasferta. Poi, dalle 19,30, nella vicina area sagre, la cena preparata dai volontari della pro loco. Come sempre, il ricavato della giornata andrà all’Ail.