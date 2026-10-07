“Il governo non metta un altro euro nella mangiatoia del Terzo valico”

Ci dicevano che eravamo quelli del no. Che non capivamo il progresso. Che il Terzo Valico era il futuro e che chi lo contestava era semplicemente contro le grandi opere. Sono passati vent’ anni. E oggi è interessante andare a rileggere quello che dicevamo allora. Dicevamo che il Terzo Valico sarebbe stato una gigantesca opera pubblica costruita scaricando i costi sui cittadini e sui territori. Dicevamo che dietro la retorica del progresso c’era un enorme sistema di interessi economici. Dicevamo che i tempi e i costi sarebbero inevitabilmente cresciuti. Dicevamo che stavano devastando un territorio per un’opera la cui utilità economica era tutt’altro che dimostrata. Oggi Webuild chiede allo Stato altri 3 miliardi di euro per completare il Terzo Valico. Il costo ufficiale dell’opera è già arrivato a 8,498 miliardi di euro interamente finanziati dallo Stato. Se consideriamo il progetto unico Terzo Valico-Nodo di Genova siamo già oltre i 10,6 miliardi. I lavori sono partiti nel 2012. La conclusione era inizialmente prevista nel 2022. Poi nel 2024. Poi nel 2027. Oggi il commissario parla del 2028 per completare l’opera, anche se c’è chi ha ipotizzato pubblicamente un orizzonte 2030. Quindici anni di cantieri e il traguardo continua a spostarsi.

La domanda posta dal parlamentare di AVS Marco Grimaldi al ministro Salvini è quindi più che legittima: perché si è arrivati a dover chiedere altri tre miliardi di risorse pubbliche? Come sono stati determinati questi extracosti? Qual è la situazione degli appalti, delle varianti e delle riserve? E chi ha controllato tutto questo in questi anni? Anche qui, andrebbe ricordato che il movimento No Tav Terzo Valico denunciava la “mangiatoia” ben prima delle inchieste che nel 2017 portarono al commissariamento del Cociv e agli arresti dei suoi vertici per corruzione.

Ma c’è un altro pezzo di questa storia che non abbiamo mai dimenticato. Nel 2018 il Ministero delle Infrastrutture pubblicò finalmente un’analisi costi-benefici del Terzo Valico. Non fu il movimento No Tav a scriverla. Furono i tecnici incaricati dal Ministero. E quella analisi mise nero su bianco le criticità economiche dell’opera. Il Governo decise comunque di andare avanti, anche considerando quanto sarebbe costato interrompere un’opera sulla quale erano già stati spesi miliardi. Nel frattempo, sono cambiate le modalità di movimentazione delle merci e sono cambiate le condizioni economiche sulle quali si fondavano le previsioni di allora, ma si va avanti perchè ormai si è speso troppo. E, intanto, dove sono finiti quei miliardi è sotto gli occhi di chi vive qui.

Nella devastazione di un territorio segnato da 15 anni di cantieri, nella viabilità modificata, nelle linee ferroviarie sospese, nel consumo di suolo, nei problemi legati agli scavi e alle rocce amiantifere, nel rischio ambientale e sanitario che quei cantieri hanno determinato. Perchè l’amianto non era una fantasia dei No Tav. Le problematiche ambientali legate alle rocce amiantifere sono riportate anche nella documentazione del Ministero. E nel 2017 un filone dell’inchiesta sul Terzo Valico riguardò proprio l’ipotesi di traffico illecito di rifiuti contenenti amianto. Io ero lì quando ci dicevano che il Terzo Valico avrebbe portato il futuro. Oggi quel futuro ci è costato 8,5 miliardi e il principale contraente ne chiede altri 3. Sapevamo che sarebbe andata così. E non lo dico con il gusto di chi vuole dimostrare di avere avuto ragione. Lo dico con la rabbia di chi ha visto un territorio pagare il prezzo di una scelta che allora veniva presentata come inevitabile. Il Governo non deve mettere un altro euro sull’opera.

Eugenio Spineto

Segretario provinciale di Sinistra Italiana Alessandria