Profumo di castagne e festa nel borgo: l’11 ottobre tutti a Garbagna

Se sentite nell’aria quel tipico profumo di legna che scoppietta e caldarroste calde, significa che l’autunno è proprio iniziato. Domenica 11 ottobre, il borgo medievale di Garbagna, ufficialmente certificato tra i Borghi più Belli d’Italia, torna a celebrare la sua regina indiscussa con la 55ª Sagra delle Castagne, promossa a quattro mani dal Comune e dalla Pro Loco. Cinquantacinque edizioni e nessuna intenzione di rallentare: per l’intera giornata il centro storico si trasforma in un salotto a cielo aperto dove le dita inevitabilmente si tingeranno di nero e i calici non rimarranno vuoti a lungo. Per chi ama la natura, la giornata inizia presto con la consueta camminata naturalistica guidata di circa 8 km. Partenza alle 09.15 circa dal cuore del paese. Il percorso è un anello accessibile ma suggestivo che attraversa i castagneti dorati della Val Grue. Servono scarpe comode, un minimo di fiato e la prenotazione anticipata (in genere via email a [email protected] o consultando i canali social della Pro Loco Garbagna). Per chi preferisce la storia ai sentieri, alle 10.00 parte anche una visita guidata del paese con Librinscena (su prenotazione). Dalle 12.30, Piazza Principe Doria e le vie adiacenti diventano il fulcro operativo delle buone forchette: Stand Gastronomico e Caldarroste no-stop: la Pro Loco sforna piatti tipici del territorio accompagnati dai generosi vini dei Colli Tortonesi, mentre i maestri caldarrostai tengono vive le braci fino a sera. Inoltre, mercatini ed esposizioni con banchi di artigianato locale, prodotti agricoli a km zero, hobbisti e mostre allestite nei suggestivi cortili storici (Fieschi e Borro), nella Sala Polifunzionale e presso il Consorzio “La Torre”.

Nel pomeriggio festa in piazza e spazio ai più piccoli con truccabimbi (Pazzanimazione) e Nicolas il trampoliere itinerante, mentre la colonna sonora è affidata alle note scatenate dei Mad Puffin. Alle 19.00, a chiudere la giornata prima dell’ultimo brindisi, va in scena un suggestivo spettacolo di fuoco.

Un’occasione per prendersi una pausa, riempirsi le tasche di caldarroste bollenti e godersi uno degli scorci più autentici del Piemonte.