Il Sudario di Gaza, l’enorme telo che riporta i nomi 18.457 bambini e bambini uccisi a Gaza dal 2023 al 2025 dall’esercito israeliano, sabato 10 ottobre sfilerà lungo le vie di Alessandria. Un modo per ricordare quello che è successo e sta ancora succedendo in Palestina a opera del governo sionista, una vera e propria azione di sterminio.

L’appuntamento ad Alessandria sarà alle 15 con partenza da Corso Acqui, angolo via De Amicis, con il corteo che arriverà fino a piazzetta della Lega. Servono tante persone per sostenere il sudario, anche per dare un messaggio forte di partecipazione a sostegno della pace.

Il liceo Amaldi, con una lodevole iniziativa, ha deciso di promuovere la manifestazione tra i suoi studenti, pubblicando sulla propria bacheca on line l’avviso sottoscritto dai promotori, cioè il Coordinamento per la Palestina, Carnia per la pace, L’ulivo e il libro. L’istituto, in base alle adesioni, organizzerà il viaggio di andata e di ritorno da Novi Ligure ad Alessandria.