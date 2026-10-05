“La Dieci d’Autunno”: il 25 ottobre caccia al record sulle strade di Novi

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Domenica 25 ottobre la città di Novi Ligure tornerà a essere il palcoscenico del podismo d’eccellenza con la quarta edizione de “La Dieci d’Autunno”, la corsa su strada di maggior peso specifico allestita con cura e passione dai dirigenti e dai volontari dell’ASD Atletica Novese. Nata nel solco e nella grande tradizione organizzativa della storica Maratonina d’Autunno, la manifestazione si è ritagliata una vetrina di assoluto rilievo nel panorama piemontese e nazionale. Un appuntamento atteso sia dai top runner che dal popolo dei master, forti del successo delle prime tre edizioni capaci di unire grandi numeri di partecipazione e prestazioni cronometriche di primo piano. La caratteristica più ambita della gara risiede nella sua conformazione tecnica: 10 chilometri omologati e certificati FIDAL, distribuiti su un circuito stradale pianeggiante, scorrevole e privo di asperità, ideale per chiunque intenda attaccare il proprio primato personale sulla distanza regina del fondo breve. La competizione, inserita nel calendario come Gara Nazionale di livello Bronze, vanta una titolazione prestigiosa: sarà infatti valida come prova del circuito CorriPiemonte 2026, del Grand Prix Certificato FIDAL Piemonte, del Campionato Provinciale FIDAL, oltre a fare tappa sia nel circuito Dodecarun sia nel tradizionale GP Due Valli.

Cuore pulsante dell’evento sarà lo storico Stadio Comunale “Costante Girardengo”: alle 8 del mattino, ritrovo e ritiro pettorali/pacchi gara direttamente sulla pista dello stadio. Alle 9.30 partenza ufficiale della gara.

Particolarmente ricco e articolato il capitolo delle premiazioni:

Assoluti e Categorie: In palio un montepremi complessivo di 600 euro per la graduatoria assoluta, a cui si aggiunge la premiazione per ben 90 atleti suddivisi nelle rispettive categorie master e giovanili/senior.

In palio un montepremi complessivo di per la graduatoria assoluta, a cui si aggiunge la premiazione per ben suddivisi nelle rispettive categorie master e giovanili/senior. Memorial “Giuseppe Berrino”: Il trofeo dedicato alla memoria di una colonna del podismo locale riserverà un premio speciale al primo atleta che saprà infrangere il muro dei 30 minuti al maschile o dei 34 minuti al femminile.

Il trofeo dedicato alla memoria di una colonna del podismo locale riserverà un premio speciale al primo atleta che saprà infrangere il muro dei al maschile o dei al femminile. Premio Assistauto: Destinato a chi riuscirà ad abbassare i record ufficiali del tracciato novese.

Destinato a chi riuscirà ad abbassare i record ufficiali del tracciato novese. Classifiche di Società: Grande spazio ai team podistici grazie a una classifica a punti che metterà in palio i riconoscimenti del prestigioso Trofeo Azimut, oltre ai premi speciali pensati per valorizzare i portacolori dell’Atletica Novese.

La prova è aperta a tutti gli atleti tesserati FIDAL, ai titolari di Runcard e ai tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e convenzionati, in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità per l’atletica leggera. Le adesioni sono già aperte secondo le consuete modalità indicate nel regolamento della prova, online tramite i portali dedicati (tra cui la piattaforma Endu), via posta elettronica all’Atletica Novese o presso i consueti punti vendita convenzionati sul territorio.

Per chi cerca il personale prima dell’inverno o desidera vivere una mattinata di sport ad alto tasso agonistico, il 25 ottobre l’appuntamento è uno solo: Novi Ligure.