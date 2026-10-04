A Borghetto Borbera Gabriella Merlano presenta “La guerra di Palmiro”

La memoria storica torna protagonista in Val Borbera con una testimonianza che racconta il conflitto attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto in prima linea. Sabato 10 ottobre, alle 17.00, la Sala Polifunzionale di via San Michele a Borghetto Borbera ospiterà la presentazione ufficiale del nuovo libro di Gabriella Merlano, intitolato “La guerra di Palmiro – Per non dimenticare”, pubblicato da Edizioni Vallescrivia all’interno della collana Resistenze. Sull’Appennino ligure-piemontese, tra il 6 e l’11 aprile del 1944, le forze nazifasciste compirono la strage della Benedicta, una delle più feroci della zona, culminata il 7 aprile con le fucilazioni sommarie nei pressi dell’antica abbazia di Bosio; un rastrellamento drammatico che costò la vita a 147 partigiani e si concluse con la deportazione di centinaia di prigionieri nei campi di concentramento tedeschi, in particolare a Mauthausen. Palmiro Ferrari fu tra i sopravvissuti a quell’inferno e continuò a lottare per la libertà senza mai esitare, anche quando fu internato e costretto ai lavori forzati. I suoi scritti, raccolti e riordinati da Gabriella Merlano, diventano un racconto vivo e necessario: la testimonianza autentica di un giovane che ha combattuto per il futuro di un intero Paese.

L’evento, organizzato in collaborazione con il locale Gruppo Alpini, intende offrire un momento di raccoglimento e approfondimento civile sul valore del ricordo, ripercorrendo le vicende umane e belliche documentate dall’autrice. Un’opera che mira a trasmettere alle nuove generazioni il peso dei sacrifici compiuti e il dovere collettivo della memoria. Accanto all’autrice prenderà la parola Alessandro Tacchino, direttore editoriale di Vallescrivia e autore della prefazione del saggio, che illustrerà il valore documentale dell’opera e il lavoro di ricerca e curatela editoriale che ha accompagnato la stesura del volume.

L’ingresso alla conferenza è libero e aperto a tutta la cittadinanza