Il nuovo asilo nido dedicato alla santa patrona della famiglia

Sarà dedicato a Santa Gianna Beretta Molla, patrona delle famiglie, l’asilo nido aperto il mese scorso a Gavi nel Conservatorio Romano per i bambini da 0 a 3 anni. Sabato, 26 ottobre, alle 10, si terrà l’inaugurazione della scuola da 24 posti voluta dall’opera pia “Conservatorio Romano” per rispettare la volontà della famiglia Romano, che nell’800 lasciò l’edificio alla comunità gaviese per l’assistenza ai bambini. “Nel Comune di Gavi – spiega il sindaco, Carlo Massa – non c’erano fino ad oggi strutture che potessero garantire il servizio di asilo nido. Le famiglie gaviesi hanno manifestato più volte nel

tempo la necessità di poter usufruire di tale servizio, in quanto la vita nei centri

urbani è molto cambiata, le mamme lavorano di più e questo significa avere

bisogno di maggiori servizi, soprattutto educativi-scolastici. Aprire un nuovo asilo – aggiunge – significa, pertanto, dare un’opportunità anche in tema di

contrasto alle diseguaglianze e a favore della parità di genere; dare maggiori

servizi significa mettere i genitori nelle condizioni di poter lavorare più

facilmente, in particolare le donne, sulle quali grava ancora maggiormente il

carico di cura“. Insieme al parroco, don Alvise Leidi, presidente dell’opera pia, l’amministrazione comunale in carica dal 2020 ha sempre creduto in questo progetto, anche grazie alla generosità di Giampietro Nattino, banchiere romano già presidente di Banca Finnat, scomparso ad agosto, al quale sarà dedicata una targa. “Nattino – conclude Massa – ha contribuito alla realizzazione di questa struttura sicura e accogliente che rappresenta un investimento fondamentale per il futuro dei bambini ed un grande sostegno per le famiglie”.