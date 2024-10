Capanne di Marcarolo: cercatore di funghi salvato dal Soccorso alpino

L'uomo, 89 anni, era finito in una zona impervia. Recuperato in buone condizioni.

Intervento del Soccorso alpino di Alessandria stasera, 21 ottobre, nella zona tra la località Cirimilla e cascina Foia Capanne di Marcarolo (Bosio) nel Parco omonimo. La squadra ha prestato soccorso a un cercatore di funghi di 89 anni di Campomorone (Genova) in difficoltà e con sospetto trauma in zona impervia lungo il torrente Piota. Raggiunta la persona, in buone condizioni, è stata aiutata a ritornare alla strada dove è stata presa in carico dal figlio accorso sul posto.