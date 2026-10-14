Dialogo tra Romanticismo e Novecento con il Duo Nitti-Pierotti

La musica da camera torna protagonista nell’ambito della dodicesima edizione delle Settimane Musicali Internazionali. Sabato 17 ottobre, alle 21.00, l’Auditorium Comunale di Carrosio aprirà le sue porte a un appuntamento di particolare prestigio: il concerto-premio del Concorso Internazionale Clara Wieck Schumann di Marina di Massa, affidato al talento e alla sensibilità del Duo Nitti | Pierotti. Sul palco saliranno due giovani interpreti già affermati nel panorama concertistico: Cosmaola Nitti al violoncello e Giovanni Pierotti al pianoforte. Nitti, formatasi tra i Conservatori di Bari e Cremona, vanta un percorso ricco di riconoscimenti e collaborazioni con compagini di primo piano quali l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Toscanini. Al suo fianco, Pierotti, allievo di Maurizio Baglini a Cremona, vincitore del Concorso Steinway per Giovani Talenti 2023, con all’attivo registrazioni discografiche (come l’op. 1 di Berg) e frequenti presenze sui microfoni di Rai Radio3.

La serata offrirà al pubblico un percorso affascinante attraverso tre diverse visioni della scrittura per violoncello e pianoforte, muovendosi dall’ardore del pieno Romanticismo fino alle inquietudini e ai colori del Novecento. L’apertura sarà affidata all’impeto della Sonata n. 2 op. 99 di Johannes Brahms, pagina monumentale in cui il calore melodico del violoncello e la densità armonica della tastiera si fondono in un serrato dialogo fatto di contrasti, slanci eroici e momenti di intimo lirismo. Il clima muterà radicalmente con la Sonata L 144 di Claude Debussy: qui il discorso musicale si frammenta in una tavolozza di sfumature timbriche, atmosfere cangianti e tratti ora ironici, ora enigmatici, che esaltano al massimo la duttilità espressiva dei due strumenti. A chiudere l’itinerario sarà la Sonata op. 119 di Sergei Prokofiev, partitura dove la pura cantabilità si sposa a una travolgente incisività ritmica, alternando parentesi contemplative a scatti di pura energia vitale.

L’evento si inserisce all’interno di una rassegna ormai punto di riferimento per il territorio, riconosciuta e sostenuta dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura e resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Un’occasione per gli amanti della classica e per chiunque desideri scoprire la forza espressiva della musica da camera attraverso la voce di due tra le più promettenti promesse della nuova generazione di musicisti.