Il sindaco Carlo Massa: “Chi vive sotto il Forte può dormire sonni tranquilli”

Chiusura della campagna elettorale a Gavi sui lavori eseguiti in 5 anni e con una frecciata alla minoranza e all'ex sindaco Albano.

“Ora chi vive sotto il Forte può dormire sonni tranquilli“. Il sindaco di Gavi, Carlo Massa, ha rassicurato gli abitanti del rione di Monserito, di via Garibaldi e di piazza Dante sulla situazione del versante del monte Moro, dove sono in corso i lavori per ridurre il rischio di altre frane e di riassetto idrogeologico, questi ultimi per un importo di oltre 4 milioni di euro, da appaltare. Lo ha fatto ieri sera, 21 maggio, in piazza Roma, durante la serata di chiusura della campagna elettorale della lista SiAmoGavi, l’unica in lizza, in vista del voto di domenica e lunedì.

Le zone del paese colpite dalle frane e dagli allagamenti nel 2014 e nel 2019, ha spiegato Massa, “non dovranno più essere evacuate ogni volta che arriva un forte temporale grazie agli ingenti investimenti fatti per la sicurezza della collina del Forte“. E’ stato uno degli interventi elencati dal sindaco durante la serata, come la riqualificazione del campo sportivo, il progetto del nuovo ponte sul Lemme, da appaltare a breve, e quello della circonvallazione, “per la quale, per la prima volta, abbiamo creato le condizioni per la realizzazione. Vogliamo poter continuare i tanti progetti ancora in corso nei prossimi cinque anni”.

Come è stato ricordato durante la serata, in questi cinque anni e mezzo di mandato a Gavi sono arrivati 14 milioni di euro tra fondi del Pnrr e del Terzo valico, soprattutto.

Poi da Massa una frecciata alla minoranza, che ha rinunciato a presentare la lista in sostanza puntando sull’astensione per far commissariare il Comune e tornare quanto prima al voto: “I gaviesi non hanno bisogno di farsi dire da chi vive lontano cosa fare e sa fare solo critiche senza proporre soluzioni e senza confrontarsi direttamente“, con un chiaro riferimento all’ex sindaco Nicoletta Albano, che vive in Liguria da anni.

Infine, l’appello al voto: “Chiedo a tutti di andare a votare in nome della continuità per superare lo scoglio del quorum ed evitare il ritorno del commissario prefettizio in Comune”.

La lista SiAmo Gavi, con Carlo Massa candidato sindaco, è composta da Gianluca Griffò, Carla Rosa Poggi, Mario Compareti, Francesca Regoli, Davide Persegona, Alberto Gastaldo, Silvia Debenedetti, Renato Zunino, Lorenzo Rabbia, Dino Serratore, Amedeo Bricola e Andrea Dall’ara.