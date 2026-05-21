Le auto parcheggiate nei pressi dell’ex Cementir, ad Arquata Scrivia, sono di nuovo coperte di polvere. Lo segnala oggi, 21 maggio, chi vive o lavora vicino al cementificio in demolizione dallo scorso anno. Sono state scattate foto e realizzati filmati che testimoniano come l’abbattimento degli edifici stia nuovamente producendo emissioni, nonostante, ricordano i cittadini, l’impresa Bergamelli, che sta operando nel sito, debba bagnare proprio per evitare la diffusione delle polveri, secondo due ordinanze sindacali. Lo scorso autunno il crollo di un immobile durante le demolizioni aveva provocato una enorme nube di polveri visibile a notevole distanza da Arquata e fatto intervenire gli organismo di controllo. L’Arpa aveva rilevato superamenti dei limiti delle Pm10. Non solo: L’Asl Al aveva riscontrato carenze nel contenimento delle polveri, delle quali sono stati vittima anche i lavoratori del cantiere. La Bergamelli era stata quindi sanzionata.

Dopo mesi di tranquillità sotto questo punto di vista, oggi le polveri sono tornate.

L’impresa nei mesi scorsi aveva indicato nella metà del 2026 il periodo entro il quale il cantiere doveva chiudere.

In seguito dovrà partire la campagna di frantumazione delle macerie, attività che dovrebbe durare meno di 3 mesi con l’obiettivo di recuperare tutto il materiale per riutilizzarlo nello stesso sito.