Mentre la bonifica è al palo, nel sito inquinato della ex Ecolibarna, a Serravalle Scrivia, l’erosione causata dal maltempo e dai mancati interventi hanno peggiorato la situazione e quindi hanno portato a una modifica dei progetti con il relativo innalzamento dei costi. Lo sostiene il ministero dell’Ambiente, citato da La Stampa. I lavori sono fermi da quattro anni, durante i quali sono proseguiti solo i monitoraggi ambientali da parte dell’Arpa sulla situazione delle sostanze inquinanti presenti nel sito. Nel 2022 è infatti scaduto, senza essere rinnovato, l’accordo di programma firmato nel 2015 tra Ministero, Regione, Provincia e Comune per la gestione del sito di interesse nazionale (Sin) riferito a una superficie di 70 ettari, compreso anche il rione del Fabbricone, dove la decenni sono in vigore le ordinanze che vietano di utilizzare le acque dei pozzi.

Da Roma hanno spiegato che il maltempo ha provocato una modifica dell’intervento nel rio Negraro: dalla “impermeabilizzazione e regimazione” si è passati alla “sistemazione idraulica e bonifica” del corso d’acqua, “con una significativa variazione dei costi, influenzati anche dalle fluttuazioni dei prezzi dei materiali”.

Il ministero ha ricordato inoltre di essere in attesa, da parte della Regione, dell’indicazione delle priorità di intervento e delle “risorse residue derivanti da eventuali economie”, indicazioni necessarie per la redazione del nuovo accordo di programma, nel quale le risorse saranno inferiori rispetto al passato. Nel 2015 era prevista una spesa di 19 milioni di euro, ora a disposizione da Roma ci sono 14 milioni, nonostante l’aumento dei costi dei materiali avvenuto nel frattempo. Infatti, “la carenza di risorse – sostiene il ministero – non ha consentito, ad oggi, di completare il programma di bonifica e messa in sicurezza dell’ex Ecolibarna”.

Da Roma assicurano che sono in corso i preparativi per la redazione del nuovo accordo ma intanto il tempo passa e l’Arpa, con uno degli ultimi monitoraggi, aveva evidenziato il superamento delle soglie di inquinamento per varie sostanze cancerogene. Sulla situazione del sito di Serravalle Scrivia interviene Sinistra Italiana di Alessandria: “Ecolibarna è una vergogna che si trascina dagli anni ’80. Un sito contaminato, un pericolo per la salute e per l’ambiente, una bonifica mai davvero conclusa. E oggi scopriamo che tutto è fermo da anni tra accordi scaduti, promesse mancate, fondi da restituire, rimpalli di responsabilità tra Ministero, Regione e Provincia. Il Ministero ammette che mancano le risorse e che, nel frattempo, alluvioni e dissesto idrogeologico hanno reso la situazione ancora più complessa e costosa. La cosa più grave è che, nel 2026, non si è ancora stati in grado nemmeno di definire con chiarezza gli interventi prioritari per mettere insicurezza un territorio che convive da decenni con inquinamento e rischi ambientali. È un livello di superficialità e inerzia politica semplicemente inaccettabile. È l’ennesima dimostrazione di istituzioni incapaci di assumersi fino in fondo responsabilità e decisioni, mentre il tempo continua a peggiorare tutto. Perché più si aspetta, più i problemi si aggravano, più aumentano i costi, più cresce il rischio per chi vive questi territori”.

“Eppure – aggiungono da Sinistra Italiana -, qui in provincia di Alessandria dovremmo aver capito che aspettare significa quasi sempre arrivare troppo tardi. È una lezione che riguarda anche Spinetta Marengo e l’inquinamento da PFAS: continuare a rinviare e prendere tempo vuol dire lasciare che il danno si allarghi a macchia d’olio, tanto le conseguenze le pagano le persone e il territorio e le colpe si possono sempre scaricare su chi arriva dopo. Su Ecolibarna servono immediatamente risorse, un cronoprogramma pubblico degli interventi, responsabilità chiare e l’avvio della bonifica. Basta scaricabarile. Qui si sta parlando della salute delle persone e del futuro di un territorio intero“.