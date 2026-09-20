In arrivo il nuovo asfalto (a tratti) sulla provinciale 170 tra Bosio e Mornese

C’è anche la provinciale 170, nel tratto tra Bosio e Mornese, nell’elenco delle strade dove la Provincia intende sistemare l’asfalto, almeno in parte, a partire dal prossimo mese. In totale, 14 strade, con una spesa di 750 mila euro.

La situazione della 170 è difficile da anni, con numerosi automobilisti che hanno danneggiato gli pneumatici delle auto a causa delle buche. Una situazione già portata all’attenzione della Provincia dal consigliere provinciale Roberto Scifò con un’interrogazione, alla quale, a inizio anno, il presidente Luigi Benzi aveva risposto che l’asfalto sarebbe arrivato nell’estate che sta per concludersi e per giustificare la scelta di intervenire, all’epoca, su altre strade, aveva spiegato che sulla strada 170 “transitano ogni giorno poco più di 2mila veicoli con una percentuale di veicoli pesanti intorno all’1%, con al massimo 3 incidenti anno con feriti”. Passata l’estate, ora il manto sarà rifatto nei prossimi mesi, secondo l’ultima previsione.

La 170 è l’unica strada della Val Lemme inserita nell’elenco dei prossimi cantieri. Non c’è la 168 fra Gavi e Parodi Ligure, anch’essa in condizioni molto difficili. Il consigliere comunale di minoranza Bruno Merlo dice: “Nel dramma un po’ generale delle provinciali del nostro territorio la 168 si posiziona tra le peggiori per il progressivo degrado della carreggiata che già non è ampia in situazione normale e ora viene parecchio penalizzata dai tratti dissestati. L’ inverno ci grazia da vari anni ma se quest’ anno sarà un po’ più severo si arriverà rapidamente a una situazione molto critica.

Qualcuno, sia esso amministratore o funzionario, se ne sta occupando? Ci sarà un rifacimento di tutto il manto stradale, come sarebbe necessario dopo aver consentito che arrivasse a questo punto, o soltanto di tratti di esso per le solite difficoltà finanziarie o di nulla? Questa ultima opzione è ovviamente inaccettabile allo stato delle cose come anche una dilazione di qualsiasi intervento che sia adeguato a porvi rimedio oltre la stagione invernale”.

Il consigliere provinciale Giacomo Perocchio assicura che è già stato fatto un sopralluogo insieme all’amministrazione comunale e che si interverrà comunque a breve sui tratti messi peggio.