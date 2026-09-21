A Rocchetta Ligure torna la festa del volontariato

Ci sono luoghi in cui la parola “comunità” non è solo un concetto astratto, ma un gesto quotidiano fatto di cura del territorio, mani che lavorano e generazioni che si incontrano. È con questo spirito che sabato 26 settembre Rocchetta Ligure aprirà le sue porte alla seconda edizione di “Val Borbera e Spinti: volontariato in festa”, evento promosso dal Coordinamento Pro Loco e Associazioni Val Borbera e Spinti ETS. L’iniziativa, a ingresso libero, punta a mettere in luce l’energia, e il ruolo fondamentale delle realtà associative nelle aree interne del Piemonte, consolidando le reti tra cittadini, favorendo l’inclusione sociale. La festa inizierà alle 15.00 nell’area del campo sportivo, trasformata per l’occasione in una vetrina animata da stand espositivi e dimostrazioni dal vivo. Il programma pomeridiano offrirà un ventaglio di attività pensate per coinvolgere un pubblico di ogni età: percorsi alla scoperta della biodiversità e del rispetto ambientale, antiche tradizioni artigianali come la tessitura e l’apicoltura, workshop di pittura, fotografia e prove di strumenti musicali. Spazio anche al relax e all’armonia interiore con sessioni guidate di yoga e meditazione. Tra le iniziative spicca il laboratorio creativo “Crea il tuo spaventapasseri”, seguito alle 16.30 da un momento conviviale con una merenda genuina offerta a tutti i bambini. Il pomeriggio proseguirà combinando gusto e cultura: dalle 16.00 alle 19.00, chi lo desidera potrà partecipare a una degustazione guidata con aperitivo, curata dalla sommelier Gabriella Vottero Fin, un’occasione per apprezzare le eccellenze del territorio. Alle 18.30 risuoneranno i canti dell’Associazione Corale Alta Val Borbera. A coronare la manifestazione, dalle 20.00, andrà in scena la cena, con un menù a base di piatti tipici preparati dalle Pro Loco del territorio. (prenotazione obbligatoria al 338 2351728). La serata si concluderà con i saluti delle istituzioni e il ringraziamento a tutti i volontari che rendono viva la valle.

Info: 348 0739395 – Email: [email protected] www.viviborberaespinti.it