In arrivo telecamere e agenti contro l’abbandono dei rifiuti lungo le strade

In arrivo telecamere e agenti contro l’abbandono dei rifiuti ad Arquata Scrivia. Da quando nei Comuni limitrofi è partita la raccolta a porta a porta, il paese è diventato la meta preferita di chi preferisce lasciare la spazzatura dove capita anzichè conferirla al gestore del servizio rifiuti del proprio Comune, si presume per pagare meno. Ad Arquata, la raccolta domiciliare è stata avviata solo in parte da 5 Valli e la migrazione dei rifiuti continua a essere un problema. Per questo, l’amministrazione comunale ha deciso di contrastare il fenomeno con l’installazione di telecamere nei punti dove resteranno i bidoni stradali con l’obiettivo di individuare i responsabili e multarli. Inoltre, grazie all’impegno dell’assessore Dario De Benedetti, verranno impiegati in particolare gli agenti della polizia provinciale per effettuare i controlli. L’abbandono dei rifiuti da anni è contestato dalla cittadinanza e anche dalla minoranza consiliare, che rimprovera alla maggioranza di aver scelto la 5 Valli al posto di Gestione Ambiente, nel 2016.