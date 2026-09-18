In Biblioteca un ciclo di incontri per “restare umani” nell’era digitale

In un’epoca in cui gli algoritmi e le nuove tecnologie ridisegnano a ritmo serrato il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci, fermarsi a riflettere sul significato autentico di questa transizione diventa un’esigenza condivisa. Con questo spirito la Biblioteca Comunale di Serravalle Scrivia promuove la rassegna “Restare umani in un mondo digitale”, un ciclo di tre conferenze pensato per offrire chiavi di lettura accessibili e promuovere uno sguardo consapevole e critico sul presente tecnologico. Il percorso si aprirà martedì 29 settembre alle 17.00 con un tema di stringente attualità: “L’intelligenza artificiale è davvero intelligente?”. A guidare il pubblico sarà l’ingegnere e formatore Davide Premoli, che affronterà la materia con un taglio divulgativo, privo di tecnicismi e aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, dai semplici curiosi a chi desidera orientarsi meglio tra gli strumenti dell’oggi.

Al centro del primo incontro ci sarà una domanda apparentemente elementare, ma densa di implicazioni: cosa definiamo esattamente come “intelligenza artificiale”? Attraverso un breve excursus storico, si analizzeranno le ragioni della travolgente ascesa delle nuove tecnologie negli ultimi anni e i meccanismi alla base dei modelli generativi più noti, come ChatGPT. Si scoprirà come queste piattaforme riescano a formulare testi e risposte di straordinaria plausibilità, chiarendo però al contempo la differenza fondamentale tra la capacità statistica di prevedere sequenze di parole e la reale comprensione di un concetto o di un significato. Accanto alle grandi opportunità aperte dall’IA, la discussione punterà i riflettori anche sui suoi limiti intrinseci: dai margini di errore alle cosiddette “allucinazioni”, fino ai bias cognitivi e alla complessità di comprendere appieno i criteri decisionali delle macchine. Il nodo cruciale, sottolineano gli organizzatori, riguarda la natura di ciò che rischiamo di delegare: non più soltanto mansioni meccaniche e ripetitive, ma tratti distintivi della sensibilità umana come il giudizio etico, la creatività e il pensiero critico. L’intento, ben lontano da facili allarmismi o demonizzazioni, è quello di imparare a considerare la tecnologia per ciò che è: uno strumento al servizio dell’uomo, da adoperare preservando intatte autonomia e libertà di pensiero.

L’appuntamento del 29 settembre costituisce il capitolo iniziale di una trilogia di incontri dedicati al rapporto tra persone, società e innovazione. Il cartellone proseguirà infatti con due tappe successive: martedì 10 novembre,l’incontro “Bambini e Schermi”, incentrato sulle sfide educative legate all’uso precoce dei dispositivi digitali e al tempo speso davanti ai monitor; martedì 1 dicembre, la conferenza conclusiva “Reale e Virtuale: tecnologia e natura umana a confronto”, un’indagine sul confine, sempre più labile, tra esperienza vissuta e dimensione digitale, nonché sui mutamenti che tale convivenza comporta nella percezione stessa della realtà.

L’iniziativa della Biblioteca Comunale si candida così a essere un prezioso spazio civico di confronto per orientarsi nella complessità della rivoluzione digitale. La partecipazione è a ingresso libero.