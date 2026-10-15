La Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni perché sorpreso nella propria abitazione a Spinetta Marengo con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’uomo, che vantava precedenti per reati contro il patrimonio ma non per stupefacenti, in casa aveva oltre 37 kg di Hashish suddivisi tra le varie stanze dell’abitazione. Il carico, sottovuoto e composto da centinaia di panetti da un etto conservati in imballaggi in plastica, era già confezionato per la vendita al dettaglio. Inoltre, nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quasi 800 grammi di cocaina, pure suddivisa in vari involucri di diversi quantitativi. Trovato, inoltre, diverso materiale utile alla suddivisione e all’imballaggio delle dosi di stupefacente. Oltre i 300.000 euro, secondo la stima degli investigatori, il valore al dettaglio della sostanza sequestrata.