Tra saga familiare e grande Storia: Serravalle riscopre il capolavoro dimenticato dei fratelli Erizzo

Se si chiede a un lettore di indicare i vertici del romanzo storico italiano del Novecento, la memoria corre quasi istintivamente a una manciata di pietre miliari: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il nome della rosa di Umberto Eco o La storia di Elsa Morante. Eppure, il panorama letterario del nostro secolo scorso custodisce gemme altrettanto potenti e affascinanti che meritano di essere sottratte alla polvere del tempo. Tra queste spicca a pieno titolo Il regalo del Mandrogno, capolavoro firmato a quattro mani da Pierluigi ed Ettore Erizzo. Proprio per riaccendere i riflettori su questo autentico “romanzo storico di casa nostra”, il Comune di Serravalle Scrivia ospiterà una rassegna culturale in cinque tappe intitolata “Dietro il Regalo del Mandrogno”, ideata e condotta da Roberto Almagioni.

Il ciclo inizierà sabato 19 settembre alle 16.30, nella Sala Consiliare di via Berthoud 49, inserendosi nel programma dei festeggiamenti patronali da Cuntrò ‘d sua. Questo primo appuntamento avrà un taglio introduttivo: pensato anche per chi non ha ancora letto l’opera, offrirà una panoramica sulla trama, sui protagonisti e sul profondo legame che unisce gli autori a Serravalle Scrivia, loro paese d’elezione che, seppur trasfigurato dalla finzione narrativa, emerge dalle pagine in modo nitido e riconoscibile. La rassegna si sposterà poi presso i locali della Biblioteca Civica per i successivi quattro appuntamenti (sempre alle ore 17.00): venerdì 24 settembre, venerdì 2 ottobre, venerdì 8 ottobre e venerdì 6 novembre. Ogni incontro, della durata di circa un’ora, proporrà una formula multimediale e coinvolgente: letture recitate dei brani, proiezioni di immagini d’epoca e il commento critico del relatore.

Al centro dell’indagine non ci sarà solo il fascino narrativo della saga familiare, ma quel fitto ordito in cui le sorti dei protagonisti si legano a doppio filo ai grandi snodi del Risorgimento e dell’Italia moderna tra il 1800 e il 1930. Le pagine del romanzo attraversano infatti eventi cruciali: dalla celebre ricostruzione della battaglia di Marengo affidata a Isidoro Chénousset, con la suggestiva tesi di una vittoria napoleonica nata dall’errore di un ufficiale, ai moti alessandrini del 1821 vissuti da Napoleone Montecucco; dall’appassionata predica sul “Progresso” pronunciata nel Duomo di San Lorenzo nel 1844, vero manifesto risorgimentale, fino alle tinte cupe e drammatiche dell’epidemia di colera che colpì Genova nel 1865. Sullo sfondo non mancano nemmeno le pagine dedicate alla nascita dell’Italia unita, al trasferimento della capitale e ai chiaroscuri dello scandalo della Banca Romana attraverso la figura dell’onorevole Agostino Baventore, fino alle riflessioni filosofiche affidate agli “Intermezzi”, autentiche meditazioni sul senso dell’Ottocento.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra memoria e letteratura sarà Roberto Almagioni, architetto, già docente di urbanistica al Politecnico di Milano e a lungo vicepresidente dell’ISU dell’Università Bocconi. Profondo conoscitore della storia e dell’identità serravallese (per la quale è stato anche assessore ai Lavori Pubblici dal 2007 al 2012), Almagioni affianca all’attività professionale una vivace passione letteraria: è autore dei romanzi La pazienza di Claudio (Joker, 2012) e Il tesoro del Mandrogno (Araba Fenice, 2023), oltre a dedicarsi con cura all’arte del restauro del libro antico.

Un’occasione per tutti gli appassionati di letteratura per riscoprire come le radici di un territorio possano farsi grande narrazione universale.